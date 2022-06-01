مواصفات سامسونج Galaxy Z Flip 4 مائلة: 6.7 بوصة AMOLED ، وكاميرات خلفية مزدوجة والمزيد

ما زلنا على بعد أشهر من حدث Samsung Unpacked ، حيث من المتوقع أن تكشف الشركة عن هاتفها سامسونج Galaxy Z Flip 4 و سامسونج Galaxy Z Fold 4. وغالبًا ما يُنظر إلى سامسونج Galaxy Z Flip 4 في العناوين الرئيسية ، حيث يكشف عن المواصفات الرئيسية والتصميم. اليوم ، ظهرت المواصفات الكاملة لجهاز سامسونج Galaxy Z Flip 4 على الإنترنت ، بإذن من Tipster Yogesh Brar. تم رصد Galaxy Flip 4 مؤخرًا على موقع ويب Geekbench المعياري برقم الطراز SM-F721U.

حصل الهاتف القابل للطي أيضًا على شهادة BIS التي تكشف عن تفاصيل البطارية. دعونا نلقي نظرة على ما يمكن أن نتوقعه من سامسونج Galaxy Z Flip 4 من حيث المواصفات.

Samsung Galaxy Z Flip4 5G – Main: 6.7" FHD+ sAMOLED, 120Hz

– Outer: 2.1" sAMOLED

– Snapdragon 8+ Gen 1 SoC

– 8GB RAM

– 128/256GB storage

– Main Cam: 12MP + 12MP (UW)

– Inner Cam: 10MP

– Android 12, OneUI 4

– 3,700mAh battery, 25W wired, 10W wireless — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) June 1, 2022

تكشف مواصفات سامسونج Galaxy Z Flip 4 عن لوحة sAMOLED عالية الدقة مقاس 6.7 بوصة تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز وشاشة ثانوية sAMOLED مقاس 2.1 بوصة، سوف تستمد الطاقة من معالج Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 المقترنة بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت وتخزين 128/256 جيجابايت. يقال إن سامسونج Galaxy Z Flip 4 يحصل على الطاقة من بطارية تبلغ 3700 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي 25 وات والشحن اللاسلكي 10 وات.

مواصفات سامسونج Galaxy Z Flip 4

شاشة 6.7 بوصة FHD + sAMOLED 120 هرتز

شاشة ثانوية بحجم ٢،١ بوصة من نوع sAMOLED

Snapdragon 8+ Gen 1 SoC

بطارية 3700 مللي أمبير في الساعة ، سلكي 25 وات ، لاسلكي 10 وات

8 جيجا بايت رام ، 128/256 جيجا بايت تخزين

كاميرات خلفية مزدوجة 12 ميجا بيكسل + 12 ميجا بيكسل

10 ميغا بكسل

OneUI 4 بنظام Android 12

يتميز Samsung Galaxy Z Flip 4 بكاميرا خلفية مزدوجة ، والتي يمكن أن تتميز بكاميرا أساسية بدقة 12 ميجابكسل وعدسة واسعة للغاية بدقة 12 ميجابكسل. ستهتم الكاميرا الأمامية بدقة 10 ميجابكسل بصور السيلفي واحتياجات مكالمات الفيديو. من المرجح أن يعمل Samsung Galaxy Z Flip 4 على نظام التشغيل Android 12 OneUI 4.