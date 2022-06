تم تقديم Ann 70 Pro و Ann 70 Pro Plus بشاشة 120 هرتز

تم إطلاق الهواتف الذكية Honor 70 Pro و Honor 70 Pro Plus في الصين إلى جانب الإصدار العادي. إنه الوريث الأول لهاتف Honor 60 Pro ، بينما يُعرف الجهاز الثاني المضاف إلى سلسلة Honor 70. كلا الجهازين لهما اختلافات طفيفة وسيتم تقديمهما بنفس التصميم والمواصفات. في هذا المقال ، سوف نلقي نظرة على مواصفات هذين الهاتفين الذكيين.

مواصفات Honor 70 Pro و 70 Pro Plus

تم تجهيز Honor 70 Pro و Pro Plus بشاشات BOE Old 10 بت مع معدل تحديث 120 هرتز. تم تجهيز كلا الهاتفين الذكيين بشاشة مقاس 6.78 بوصة ، ويأتي الطراز الأول بدقة Full HD Plus ، بينما يأتي الطراز الثاني بشاشة QHD + وتقنية LTPO. ليس من السيئ معرفة أن هذا الهاتف الذكي مزود بشاشة منحنية مع مستشعر بصمة مدمج وثقب في الشاشة في المنتصف.

من حيث التصوير ، تم تجهيز Honor 70 Pro و 70 Pro Plus بوحدة كاميرا مستطيلة في الخلف. يوجد داخل وحدة الكاميرا مستشعرات IMX800 الرئيسية بدقة 54 و 50 ميجابكسل من سوني لطرازات Pro و Pro Plus. تأتي الكاميرا الرئيسية مع مستشعر بزاوية عريضة بدقة 50 ميجابكسل ومستشعر تليفوتوغرافي بدقة 8 ميجابكسل مع دعم OIS. تم تجهيز كلا الهاتفين الذكيين بمستشعر سيلفي 50 ميجابكسل ، والذي يستخدم للتصوير وإجراء مكالمات الفيديو.

يستمد جهاز Honor 70 Pro قوته من معالج MediaTek Dimensity 8000 الرئيسي ، بينما يأتي Pro Plus مزودًا بمعالج MediaTek Dimensity 9100. يدعم كلا الهاتفين ما يصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5 و 256 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية UFS 3.1. ليس من السيئ معرفة أن الطراز الرئيسي لـ Honor 70 Pro يتلقى قوته أيضًا من بطارية 4600 مللي أمبير ويدعم أيضًا تقنية الشحن السريع 100 واط. تشمل الميزات الأخرى في Honor 70 Pro دعمًا لأحدث إصدار من شبكة Wi-Fi و Type C و Bluetooth الإصدار 5.2 وشبكة 5G. يحتوي كلا الهاتفين الذكيين على واجهة مستخدم MagicUI 6.1 ، والتي تستند إلى Android 12.

السعر ووقت التوريد

كما اتضح ، سيكون Honor 70 Pro متاحًا في مجموعة متنوعة من الطرز ، بما في ذلك:

8 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 256 جيجا بايت من التخزين الداخلي ؛ 555 دولارًا

12 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 256 جيجا بايت من التخزين الداخلي ؛ 600 دولار

12 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 512 جيجا بايت من التخزين الداخلي ؛ 660 دولارًا

أيضًا ، يتم تقديم طراز Honor 70 Pro Plus في الأنواع التالية:

8 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 256 جيجا بايت من التخزين الداخلي ؛ 645 دولارًا

12 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 256 جيجا بايت من التخزين الداخلي ؛ 690 دولارًا

سترى قريبًا مبيعات واسعة النطاق لهواتف Honor الجديدة.