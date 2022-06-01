تقوم Garmin بتحديث ساعة الجري متوسطة المدى لأول مرة منذ ثلاث سنوات

لم تطور Garmin ساعات الجري GPS من فئة Forerunner 200 من الفئة المتوسطة منذ عام 2019 ، لكنها مستعدة لمواكبة تحديث رئيسي – بالإضافة إلى آخر للرياضيين الأكثر تطلبًا. قدمت الشركة Forerunner 255 ، وهي متابعة لـ 245 التي تضيف دعمًا كاملاً للترياتلون بالإضافة إلى نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) متعدد النطاقات الأكثر دقة ، و Garmin Pay وأدوات الإعداد للسباق التي تتضمن عنصر واجهة مستخدم متعدد الوظائف و “تقرير صباحي” مع بيانات النوم واقتراحات التمرين. يمكنك أيضًا توقع تتبع تقلب معدل ضربات القلب وإحصائيات الطاقة من الوظائف الإضافية لـ Garmin’s HRM-Pro أو تشغيل Dynamics Pod.

عمر البطارية صحي أيضًا. يمكنك توقع ما يصل إلى 14 يومًا من الاستخدام في وضع الساعة الذكية الكامل ، و 30 ساعة في وضع GPS.

يتوفر Forerunner 255 الآن ، مع تحديد الأسعار من خلال دعم الوسائط بدلاً من حجم الهيكل. تبدأ السلسلة بسعر 350 دولارًا لجهاز Forerunner 255S مقاس 41 ملم بالإضافة إلى الأكبر حجمًا ، 46 ملم 255. إذا كنت تريد موسيقى على الجهاز من Amazon أو Deezer أو Spotify ، فستحتاج إلى إنفاق 400 دولار على 255S Music أو 255 Music.

لكن لديك الآن حافزًا أفضل لإنفاق المزيد. تطلق Garmin أيضًا Forerunner 955 Solar، وهي أول ساعة تعمل بالطاقة الشمسية مخصصة للجري. تمنحك اللوحة الزجاجية ما يصل إلى 20 يومًا من استخدام الساعة الذكية و 49 ساعة مع نظام تحديد المواقع العالمي النشط – مفيد للعدائين لمسافات طويلة.

يتوفر 955 Solar الآن مقابل 600 دولار ، بينما يتم بيع Forerunner 955 الأكثر تقليدية مقابل 500 دولار. كما هو الحال مع طرازات 900 السابقة ، من المحتمل أن تعرف بالفعل ما إذا كنت تريد واحدًا. إنهم يستهدفون بشكل مباشر الرياضيين المحترفين والمتحمسين الجادين العازمين على تحسين وتيرتهم.