تعطلت خدمة استضافة البودكاست في سبوتيفاي بسبب انتهاء صلاحية شهادة الأمان

لم يتمكن مستمعو البودكاست ، بغض النظر عن التطبيق الذي يستخدمونه ، من الوصول إلى العروض المستضافة على منصة Spotify’s Megaphone ليلة الإثنين وأوائل الثلاثاء. من بينها The Joe Rogan Experience والبودكاست من The Ringer و Gimlet Media. والأسوأ من ذلك كله ، يبدو أن المشكلة كان من الممكن تجنبها تمامًا – كان ذلك بسبب شهادة أمان منتهية الصلاحية.

قالت إرين ستايلز ، المتحدثة باسم سبوتيفاي ، لموقع The Verge: “واجهت Megaphone انقطاعًا في النظام الأساسي بسبب مشكلة تتعلق بشهادة SSL الخاصة بنا”. “أثناء انقطاع الخدمة ، لم يكن العملاء قادرين على الوصول إلى لوحة التحكم ولم يتمكن مستمعو البودكاست من تنزيل حلقات البودكاست من الناشرين الذين يستضيفهم Megaphone-hosted.”

مطلوب شهادة SSL صالحة لإنشاء اتصال آمن بين الخادم والمتصفح أو التطبيق. يبدو أن شهادة Megaphone انتهت صلاحيتها في حوالي الساعة 8 مساءً بتوقيت جرينتش يوم الاثنين ولم تعد الخدمة عبر الإنترنت إلا قبل الساعة 6 صباحًا بقليل. استغرق الأمر بضع ساعات أخرى قبل أن يتم حل المشاكل بالكامل.

يعد Megaphone-hosted ، الذي يقوم بإدراج الإعلانات ديناميكيًا في البودكاست ، مكونًا رئيسيًا لطموحات البودكاست الخاصة بـسبوتيفاي. اشترت الشركة مقابل 235 مليون دولار في عام 2020. وعززت سبوتيفاي الخدمة عندما اشترت Whooshkaa ، والتي يمكنها تحويل البرامج الإذاعية إلى بودكاست ، في ديسمبر الماضي. كما استحوذت أيضًا على شركتين أخريين لتقنيات الإعلانات ، وهما Chartable و Podsights ، في وقت سابق من هذا العام.

يعد إهمال تجديد الشهادة مظهرًا سيئًا لشركة سبوتيفاي ، التي يجب أن تعرفها كشركة تكنولوجيا بشكل أفضل. بينما قد لا يتمكن المستمعون من تنزيل حلقات برامجهم المفضلة بين عشية وضحاها.

ومع ذلك ، فإن سبوتيفاي ليست الشركة التقنية الكبرى الوحيدة التي تعاملت مع مثل هذه المشاكل. ففي عام 2020 ، تعطلت Microsoft Teams لبضع ساعات بعد أن نسي شخص ما على ما يبدو تجديد شهادة SSL.