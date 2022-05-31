يختبر تيك توك الوضع الواضح “Clear Mode” الذي يزيل الأزرار عند التمرير عبر مقاطع الفيديو

يختبر تيك توك ميزة جديدة تتيح للمستخدمين التمرير عبر المحتوى على التطبيق بدون عناصر الواجهة مثل أسماء المستخدمين والتعليقات التوضيحية والمعلومات الصوتية التي تشوش الشاشة. تم رصد “Clear Mode” لأول مرة الأسبوع الماضي من قبل محرر The Next Web السابق Matt Navarra ، مع تأكيد تيك توك لـ TechCrunch أنه كان يختبر الميزة يوم الثلاثاء.

TikTok is testing ‘Clear Mode’ for a distraction-free viewing experience https://t.co/HmEur1qfDa pic.twitter.com/jAIUC6vFse — Matt Navarra (@MattNavarra) May 26, 2022

لم تذكر الشركة متى يتوقع طرح Clear Mode على نطاق أوسع. تجدر الإشارة أيضًا إلى أن تيك توك قد يقرر في النهاية عدم تنفيذ الميزة بناءً على المعلومات التي تجمعها الشركة من المستخدمين.

إذا قمت بالتسجيل في الاختبار ، فيمكنك الوصول إلى Clear Mode بالضغط مطولاً على مقطع فيديو والنقر على الخيار المناسب. كما يشير موقع TechCrunch ، فإن الميزة ، إذا تم تنفيذها ، ستجعل حياة المبدعين أسهل لأنهم لن يحتاجوا بعد الآن إلى إعادة تحميل المقاطع التي يريد الأشخاص التقاطها.