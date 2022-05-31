متصفح مايكروسوفت إيدج يقدم ميزة Drop جديدة لمشاركة الملفات والملاحظات عبر الأجهزة

تعمل مايكروسوفت على ميزة جديدة ، تسمى Drop ، لمتصفح إيدج – Edge الخاص بها ، مما يسهل مشاركة الملفات والملاحظات عبر الأجهزة حيثما تم تثبيت إيدج. تم اكتشاف الميزة في البداية بواسطة موقع Neowin ، ويبدو أنها تظهر على شريط جانبي (عند استخدامها في إصدار سطح المكتب من المتصفح) ، وهي تشبه خدمة المراسلة ، إلا أنك ترسل رسائل إلى نفسك فقط.

بناءً على ما تظهره لقطات الشاشة بالاسفل ، يمكنك إرسال أي شيء تقريبًا من خلال Drop ، سواء كان ذلك نصًا أو مرفقًا بملف. يبدو أنه يمكنك استخدامه كتخزين سحابي من نوع ما ، وفي الواقع ، قد يكون في الواقع مجرد تخزين سحابي. في إحدى لقطات الشاشة ، يمكننا أن نرى أن إيدج يوضح مقدار المساحة المستخدمة حاليًا على حساب OneDrive للمستخدم ، مما يشير إلى أن الملفات المرسلة عبر Drop مباشرة على OneDrive وتحسب ضمن خطة التخزين الخاصة بك. في هذه المرحلة ، قد تتساءل عن سبب عدم استخدام OneDrive فقط ، ولكن من المحتمل أن يكون الوصول إلى هذه الملفات أكثر ملاءمة. إنها أيضًا طريقة لمحاولة مايكروسوفت بيع المزيد من منتجاتها لك – وهو أمر تحب الشركة فعله باستخدام متصفحها.

يتوفر Drop حاليًا فقط لمشتركي Microsoft Edge Insider الذين يقومون بتشغيل أحدث إصدار متوفر في قناة Canary.

تعمل مايكروسوفت باستمرار على ميزات جديدة لـ إيدج – Edge ، قد تعجبك أو لا تعجبك. في الآونة الأخيرة ، دخلت الشركة في شراكة مع CloudFlare لتقديم Secure Network Mode ، وهي خدمة VPN مضمنة تقوم بتشفير بياناتك أثناء تصفحك للإنترنت. خلال حدث Build الأسبوع الماضي ، أعلنت مايكروسوفت أيضًا أنها تعمل على تحسين تجربة PWA على إيدج – Edge.

إذا كنت ترغب في تجربة ميزة Drop في الوقت الحالي ، فيمكنك محاولة تنزيل أحدث إصدار من Canary من Microsoft Edge ومعرفة ما إذا كنت أحد المحظوظين القلائل الذين تتوفر لديهم هذه الميزة. إذا كنت كذلك ، فيمكنك تمكين زر Drop بالانتقال إلى قائمة النقاط الثلاث ثم اختيار الإعدادات -> المظهر.