تاجر كوري يسرب تفاصيل جهاز Surface Laptop Go 2 القادم

قام بائع كوري بتسريب جهاز Surface Laptop Go. إذا كانت القائمة الأولية دقيقة ، فستعلن مايكروسوفت عن “Surface Laptop Go 2” في الأيام المقبلة ، مع بدء الطلبات المسبقة في 2 يونيو.

إنه كمبيوتر محمول متوسط ​​السعر بمواصفات قوية بما يكفي للعمل اليومي على الكمبيوتر الشخصي. يبدأ الطراز الحالي بسعر 549 دولارًا للتكوين الأساسي باستخدام معالج Intel Core i5 وذاكرة وصول عشوائي سعتها 4 غيغابايت و 64 غيغابايت من مساحة تخزين eMMC (جميع الطرز والتكوينات غير متوفرة في متجر مايكروسوفت).

الإصدار القادم لن يجلب العديد من التغييرات الملحوظة على المظهر الخارجي أو الميزات. سيكون أهم ما يميز التحديث هو معالج Intel Core i5-1135G7 الأحدث من الجيل الحادي عشر ووحدة تخزين أساسية بسعة 128 جيجابايت تمت ترقيتها قليلاً. تزعم الشائعات أيضًا أن مايكروسوفت ستقدم Surface Laptop Go 2 بلون Sage جديد ، وذكر بائع التجزئة الكوري “كاميرا عالية الدقة محسّنة”.

من المواصفات المسربة ايضا ان الشاشة مقاس 12.4 بوصة ، وعددًا متواضعًا من المنافذ (1 USB-A ، و 1 USB-C ، وصوت 3.5 ملم) ، ومواصفات تصل إلى 8 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 256 جيجا بايت SSD. مثل جميع أجهزة كمبيوتر Surface الحديثة ، سيتم شحن الكمبيوتر المحمول Go 2 مع نظام التشغيل Windows 11 افتراضيًا. من ناحية البطارية ، يجب أن يوفر Surface Laptop Go 2 ما يصل إلى 13.5 ساعة من الاستخدام.

لسوء الحظ ، لا توجد علامات على وجود لوحة مفاتيح بإضاءة خلفية ، ولن يكون مستشعر بصمات الأصابع موجودًا في الطراز الأساسي. سيعتبر الكثيرون أن هناك قيودًا شديدة على جهاز كمبيوتر محمول بحجم 12.4 بوصة بسعر 650 دولارًا ، وفقًا لتقرير صادر عن WinFuture.