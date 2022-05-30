من المتوقع قدوم معالج آبل A16 بدقة تصنيع 5 نانومتر و M2 بدقة تصنيع 3 نانومتر

وفقًا للمسرب المعروف باسم “ShrimpApplePro” يكشف عن خطط آبل لمعالج A16 و M2 القادم ، بالإضافة إلى البديل “النهائي” في عائلة M1.

From a fairly reliable source, but take this one with a big grain of MSG.

A16 Bionic will continue to use 5nm from TSMC N5P. From the list I received from source “TSMCFF5”

Upgrades are slightly better CPU, LPDDR5 RAM and better GPU. (1/3) pic.twitter.com/lYebcki94F — ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) May 26, 2022

يقال إن A16 سيعتمد على عملية TSMC 5nm ، تمامًا مثل معالجات A14 و A15 و M1. لم تكن التقارير السابقة واضحة حول ما إذا كان A16 سيتم تصنيعه باستخدام عملية 4nm الأكثر تقدمًا من TSMC ، مع تقرير غامض من موقع DigiTimes يدعي أن آبل تخطط لاستخدام عملية TSMC 4nm N4P – ولكن N4P هو في الواقع نسخة محسنة من الجيل الثالث من عملية 5nm. من ناحية أخرى ، قال ShrimpApplePro أن A16 سيستخدم عملية TSMC N5P. يشير هذا إلى أن A16 قد يكون أقل ترقية جوهرية مما كان يعتقد سابقًا.

وفقًا للمعلومات ، ستأتي تحسينات A16 بدلاً من ذلك من التحسينات الطفيفة على وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات والذاكرة.

قال ShrimpApplePro أن A16 سيحتوي على وجه التحديد على ذاكرة LPDDR 5. تعد ذاكرة LPDDR 5 أسرع بما يصل إلى مرة ونصف ، وأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 30 بالمائة من ذاكرة LPDDR 4X المقترنة بمعالج A15 في iPhone 13 و iPhone 13 Pro.

من الواضح أن معالج M2 سيكون أول معالج من آبل تقوم بالقفز إلى عملية TSMC 3nm ، متخطية 4nm بالكامل. يُعتقد أن M2 هو أول معالج ARMv9 مخصص من آبل.