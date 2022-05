قد يتيح لك انستغرام قريبًا تخصيص كيفية ظهور المنشورات في ملفك الشخصي

إن انستغرام عبارة عن نظام أساسي نعرفه جميعًا ، وبالنسبة لبعض الأشخاص ، فهو مصدر استخدامهم الأساسي على وسائل التواصل الاجتماعي. على وجه الخصوص ، يستخدم العديد من الفنانين انستغرام لمشاركة صورهم ورسوماتهم ، وبينما يقدم التطبيق العديد من الطرق لتحرير صورك ، لا يوجد الكثير من التحكم في كيفية ظهور تلك الصور في ملفك الشخصي. الآن ، وفقًا للنتائج التي توصل إليها مستخدمان منفصلان على تويتر ، يبدو أن انستغرام قد يسمح لك أخيرًا بتخصيص كيفية ظهور المنشورات في ملفك الشخصي.

سيسمح لك خيار التخصيص الأول ، الذي رصده الحساب بالاسفل، باختيار واقتصاص أي جزء من الصورة سيتم عرضه في ملف تعريف انستغرام الخاص بك.

#Instagram is working on the ability to crop how posts appear on your profile 👀 pic.twitter.com/AmjVsHh1AX

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) May 26, 2022