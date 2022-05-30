قد يتيح لك انستغرام قريبًا تخصيص كيفية ظهور المنشورات في ملفك الشخصي

إن انستغرام عبارة عن نظام أساسي نعرفه جميعًا ، وبالنسبة لبعض الأشخاص ، فهو مصدر استخدامهم الأساسي على وسائل التواصل الاجتماعي. على وجه الخصوص ، يستخدم العديد من الفنانين انستغرام لمشاركة صورهم ورسوماتهم ، وبينما يقدم التطبيق العديد من الطرق لتحرير صورك ، لا يوجد الكثير من التحكم في كيفية ظهور تلك الصور في ملفك الشخصي. الآن ، وفقًا للنتائج التي توصل إليها مستخدمان منفصلان على تويتر ، يبدو أن انستغرام قد يسمح لك أخيرًا بتخصيص كيفية ظهور المنشورات في ملفك الشخصي.

سيسمح لك خيار التخصيص الأول ، الذي رصده الحساب بالاسفل، باختيار واقتصاص أي جزء من الصورة سيتم عرضه في ملف تعريف انستغرام الخاص بك.

#Instagram is working on the ability to crop how posts appear on your profile 👀 pic.twitter.com/AmjVsHh1AX — Alessandro Paluzzi (@alex193a) May 26, 2022

هذا مفيد بشكل خاص للأشخاص الذين يرغبون في تنظيم كيف تبدو ملفاتهم الشخصية في لمحة. يحب بعض الأشخاص دمج الصور المصغرة لكل صورة في ملفهم الشخصي بحيث يبدو عند زيارتك أن صورة واحدة متماسكة مقسمة إلى عدة أجزاء. سيسهل هذا الأمر على الأشخاص الذين قد يرغبون في القيام بذلك أو حتى أولئك الذين يريدون التركيز على جانب واحد محدد من الصورة. قد يرتبط هذا بالميزة التي قيل أن الشركة كانت تعمل عليها والتي من شأنها أن تسمح لك بإعادة ترتيب الترتيب الذي تظهر به المنشورات في صفحتك.

تم رصد خيار التخصيص الثاني بواسطة حساب اخر اسفله، وهو القدرة على تحديد نسبة عرض إلى ارتفاع للصور المصغرة للصور على منشورات انستغرام.

هذه الميزة قيد الاختبار حاليًا أيضًا ، ولكنها ستسمح لك بالحصول على صور أطول قليلاً في منشوراتك لإضافة القليل من التباين. قد تفضل عادةً تحميل الصور الشخصية ، لذلك قد تناسب نسبة العرض إلى الارتفاع 4: 5 بشكل أفضل.

حاليًا ، يعمل انستغرام على هاتين الميزتين ، لكن هذا لا يعني أنه سيتم طرحهما لعامة الناس. لدى الشركات عادة اختبار الميزات طوال الوقت ، وبينما يصل بعضها إلى المستخدمين النهائيين ، فإن البعض الآخر لا يفعل ذلك. من المحتمل جدًا أن نرى شيئًا يصل لمستخدمي انستغرام لتخصيص منشوراتهم في المستقبل ، ولكن من يعرف ماذا بالضبط.