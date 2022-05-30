ستعرض OPPO نظارات الواقع المعزز الخاصة بها داخل الولايات المتحدة للمرة الأولى

تعد شركة Oppo ، الشركة المصنعة للهواتف الصينية ، إحدى العلامات التجارية التي تقع تحت مظلة BBK Electronics إلى جانب OnePlus و Realme و Vivo و iQOO.

تقوم OnePlus بشحن هواتفها داخل الولايات المتحدة بينما لا تقوم العلامات التجارية الأخرى بذلك. حتى Oppo ، رابع أكبر علامة تجارية للهواتف الذكية في العالم بعد Samsung و Apple و Xiaomi ، لا تشحن أجهزتها إلى الدول على الرغم من أن هذا قد يتغير.

في الأسبوع الماضي ، أعلنت شركة Oppo أنها ستعرض نظارات الواقع المعزز (AR) (OPPO Air Glass و OPPO AR) في معرض Augmented World Expo USA 2022.

وفقًا لـ Android Central ، سيعقد الحدث من 1 إلى 3 يونيو في سانتا كلارا ، كاليفورنيا. أعلنت شركة Oppo عن شركة Air Glass في الصين في ديسمبر الماضي وتم إطلاق الجهاز في يناير الماضي.

تستخدم Oppo تصميم عدسة واحدة لجهاز Air Glass AR القابل للارتداء

على عكس معظم نظارات AR ، فإن Air Glass هو أحادي بإطار أذن واحد ويعرض البيانات التي تم الحصول عليها من هاتف Oppo بمتوسط ​​سطوع 1400 شمعة.

هذا أكثر وضوحا من 1000 شمعة (1200 شمعة كحد أقصى) الموجودة في iPhone 13 Pro Max. يعرض Spark Micro Projector صغير الحجم بحجم حبة القهوة الصور على عدسة microLED.

تم الكشف عن Oppo Air Glass أحادي العدسة في ديسمبر الماضي – تخطط شركة Oppo لإظهار نظارتين للواقع المعزز الشهر المقبل في كاليفورنيا.

يتم تشغيل Oppo Air Glass بواسطة نفس شريحة Snapdragon 4100 المستخدمة في بعض ساعات Wear OS الذكية مثل TicWatch Pro 3. ايضا تم العثور على Snapdragon 4100+ في Fossil Gen 6 في سبتمبر الماضي.

يعتبر Oppo AR Glass جهازًا مصممًا بشكل أكثر تقليدية مع عدستين. يوفر الجهاز ترجمة فورية للغة ورسم خرائط للعمق ثلاثي الأبعاد. لاستخدام إيماءات الهواء المتعقبة مع Oppo Air Glass أو Oppo AR Glass ، يجب أن يكون لدى المستخدم هاتف Oppo و Oppo Watch 2 في مكان قريب.