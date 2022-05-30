الاعلان عن اطلاق IQOO Z بشاشة LCD وبطارية 6000 mAh

الشركة المصنعة الصينية ، iQOO تعمل بالتأكيد على هاتف ذكي جديد يجب أن يكون iQOO Z5. وفقًا لموقع Weibo tech الشهير، فإن iQOO Z5 سيأتي قريبًا وسيكون به إصدار 6000 مللي أمبير. هذه بطارية وحشية من الواضح أنها ستستمر لفترة أطول من سابقتها. كما نعلم جميعًا ، تم تجهيز iQOO Z5 الذي تم إطلاقه في سبتمبر من العام الماضي ببطارية كبيرة 5000 مللي أمبير في الساعة.

يمكن لـ iQOO Z5 تشغيل الموسيقى باستمرار لمدة تصل إلى 96 ساعة. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن لهذا الهاتف الذكي أيضًا ممارسة الألعاب بدون توقف لمدة 10.4 ساعة. لمشاهدة مقاطع الفيديو ، يمكن أن يعمل iQOO Z5 لمدة 18.3 ساعة. يمكن للمستخدمين الثقيل استخدامه ليوم واحد دون أي ضغط. ستعمل iQOO الآن على زيادة سعة بطارية iQOO Z5 إلى 6000 مللي أمبير. من الواضح أن أداء بطارية هذا الإصدار سيكون أفضل.

بالإضافة إلى ذلك ، يستخدم إصدار بطارية iQOO Z5 6000 mAh شاشة LCD كاملة عالية 6.58 بوصة. علاوة على ذلك ، تدعم هذه البطارية الكبيرة أيضًا الشحن السريع بقدرة 44 وات ، وقد يكون المعالج Qualcomm Snapdragon 778G.

من حيث السعر ، الإصدار العادي من iQOO Z5 (8 جيجابايت + 128 جيجابايت) يبدأ بسعر 285 دولارًا. وبالتالي ، يجب أن يكون سعر إصدار البطارية 6000 مللي أمبير في الساعة حوالي 300 دولار. سيكون هذا الهاتف الذكي عبارة عن جيل جديد من وحش عمر البطارية بألف يوان ، وهو أمر يستحق التطلع إليه.

مواصفات IQOO Z5 5G

شاشة 6.67 بوصة (2400 × 1080 بكسل) Full HD + شاشة LCD 120 هرتز ، HDR10 ، سطوع يصل إلى 650 شمعة ، مجموعة ألوان 100٪ DCI-P3

ثماني النواة (4 × 2.4 جيجاهرتز + 4 × 1.8 جيجاهرتز Kryo 670 CPU) Snapdragon 778G 6nm Mobile Platform مع Adreno 642L GPU

ذاكرة وصول عشوائي (LPDDR5) بسعة 8 جيجا بايت مع تخزين 128 جيجا بايت (UFS 3.1) / 12 جيجا بايت LPDDR5 RAM مع تخزين 256 جيجا بايت (UFS 3.1)

Android 11 مع Funtouch OS 12

شريحتين (نانو + نانو)

كاميرا خلفية بدقة 64 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 1.79 ، ومستشعر Samsung GW3 ، وفلاش LED ، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل 119 درجة بفتحة عدسة f / 2.2 ، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 2.4

كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 2.45

مستشعر بصمات الأصابع مثبت على الجانب

مقبس صوت 3.5 ملم ، مكبرات صوت ستيريو ، صوت عالي الدقة

الأبعاد: 164.70 × 76.68 × 8.49 مم ؛ الوزن: 193 جرام

5G SA / NSA (N77 و N78) ، Dual 4G VoLTE ، Wi-Fi 6802.11 ax ، Bluetooth 5.2 ، GPS / GLONASS / QZSS / Galileo ، USB Type-C

بطارية 5000 مللي أمبير (نموذجية) بشحن سريع بقدرة 44 وات

حتى الآن ، لا توجد معلومات رسمية بخصوص إصدار البطارية الجديد 6000 مللي أمبير من هذا الهاتف الذكي. لم تكشف الشركة رسميًا عن موعد وصول هذا الجهاز للجمهور. ومع ذلك ، مع انتشار أحدث التسريبات ، نتوقع المزيد من المعلومات حول هذا الهاتف الذكي في الأسابيع المقبلة.