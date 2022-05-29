HTC تؤخر اطلاق هاتف ذكي جديد متطور بسبب جائحة كورونا

نشك في أن هناك الكثير منكم يحبس أنفاسه في انتظار هاتف HTC الرائد التالي نظرًا لأنه قد مضى وقت طويل منذ أن أصدرت الشركة جهازًا متطورًا. كان من المتوقع أن يظهر الهاتف لأول مرة في أبريل ولكن يبدو أنه تم تأجيل الاطلاق.

يقال إن سبب التأخير هو مشكلات سلسلة التوريد التي يسببها COVID-19 ، لذلك لم تتخل HTC عن مشروعها. يعتقد البعض أن الهاتف سيكون له جاذبية غير عادية ، تمامًا مثل الهواتف الذكية Exodus 1 و Exodus 1s ، والتي كانت تتمحور حول blockchain.

هذه المرة ، من المحتمل أن تكون شركة HTC الرئيسية مرتبطة بسماعة Vive Flow VR الخاصة بالشركة بطريقة ما وربما تقوم بتشغيل تطبيقات الواقع المعزز نفسها.