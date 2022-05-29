7 فوائد رئيسية للذكاء الاصطناعي للأعمال

أصبحت التقنيات القائمة على الذكاء الاصطناعي، والكميات الكبيرة من البيانات، والتعلم الآلي جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية، وعلى الرغم من تضارب آراء الناس حول ذلك إلا أنه لا يمكننا إنكار أن الذكاء الاصطناعي يفتح فرصًا هائلةً بالأخص من الناحية الاقتصادية وهو يعتبر الآن محط اهتمام الشركات بمختلف أنواعها، حيث تعتبر استخدامات الذكاء الاصطناعي اليوم من أهم أولويات الشركات الرائدة حول العالم.

ما هو الذكاء الاصطناعي AI؟

الذكاء الاصطناعي هو قدرة أجهزة الكمبيوتر على أداء المهام التي عادة ما يؤديها الأشخاص، على سبيل المثال القدرة على اتخاذ القرارات، أو القدرة على التواصل مع المستخدمين، أو ما إلى ذلك، وبمعنى آخر الذكاء الاصطناعي هو الذي يجعل الآلات تفكر وتتصرف مثل البشر، أو حتى أفضل منهم، لا يمكن أن يحل الذكاء الاصطناعي محل الأشخاص في معظم الحالات لكنه يعزز القدرات البشرية ويغير طريقة عملنا.

ما هو برنامج الذكاء الاصطناعي؟

برنامج الذكاء الاصطناعي هو برنامج يستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي والخوارزميات الخاصة من أجل أتمتة المهام المختلفة، ويوفر على الشركات الكثير من الوقت والجهد عبر أتمتة عملياتها التجارية ويمكّن موظفيها من العمل بشكل أكثر إنتاجية، ويتم استخدام مجموعة متنوعة من أدوات برمجيات الذكاء الاصطناعي لجعل الأعمال أكثر بساطة وفعالية، ومن الأمثلة على برامج الذكاء الاصطناعي أذكر لك البرامج التي توصي بالمنتجات للمستخدمين في المتاجر الإلكترونية، وروبوتات الدردشة، والبرامج التي تعمل على إنشاء تسويق المحتوى تلقائيًا، والأدوات التي تتنبأ بالمبيعات وما إلى ذلك.

ما هي فوائد الذكاء الاصطناعي للأعمال؟

تفيد تقنية الذكاء الاصطناعي AI الشركات الكبيرة والصغيرة كثيرًا لأنها تساعدهم على النمو بشكل أفضل عبر اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً، ولا يوجد شك بأن الذكاء الاصطناعي هو تقنية ستغير طريقة الأعمال التجارية في كل شركة، وكل صناعة، ومن أهم فوائده نذكر:

تحليلات مباشرة

تتمثل إحدى أعظم مزايا الذكاء الاصطناعي للأعمال في إمكانية معالجة كميات هائلة من البيانات وتفسيرها بشكل مباشر، يتيح هذا للشركات اتخاذ قرارات حاسمة والتصرف بشكل أسرع، مما يضمن استمرار منافستها القوية للشركات الأخرى، وعلى سبيل المثال، في صناعة النقل أصبح بإمكان السائقين باستخدام الذكاء الاصطناعي الحصول على بيانات حول الأماكن التي تتضمن اختناقات مرورية وتعديل مسارهم على الفور.

أتمتة عمليات الأعمال

الذكاء الاصطناعي أصبح قادرًا على أتمتة كلٍ من عمليات الإنتاج، وتقديم الخدمات، فعلى سبيل المثال يمكنه إدارة خطوط الإنتاج الآلية في المصانع، والتحكم في الظروف المثالية اللازمة لتخزين المنتجات وحفظها، ومراقبة أرصدة المستودعات، ومعالجة المدفوعات، وتسجيل طلبات العملاء وخدمتهم، والمزيد من الأمور.

ومن الممكن أيضًا استخدام عناصر الذكاء الاصطناعي من أجل تسريع وحسين المهام التي يقوم بها الموظفون الذي يعملون في تفسير البيانات باستخدام أنظمة تخطيط موارد المؤسسات، وفي أقسام ذكاء الأعمال.

تجربة أفضل للعملاء

روبوتات الدردشة القائمة على الذكاء الاصطناعي أصبحت قادرة على توفير دعم للعملاء في كافة أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة أو في أي وقت يناسب العميل، حيث تساعد سرعة جودة التواصل مع العملاء عبر الذكاء الاصطناعي إلى زيادة ولاء العملاء الحاليين وجذب عملاء جدد.

كما أن تخصيص التسويق ميزة أخرى تحصل عليها عند استخدام الذكاء الاصطناعي للأعمال الذي يقدم لك بيانات تساعدك على تحديد سلوك العملاء الحاليين والمحتملين وبناءً على هذه البيانات تصبح قادرًا على إرسال عروض مخصصة لأشخاص معينين.

تخفيض التكاليف وتحسين الأرباح

الذكاء الاصطناعي ليس مجرد حل لأمور روتينية متكررة بل إنه فرصة لتخفيض التكاليف التي تنعكس إيجابًا على تحسين الأرباح، وتوفير الكثير من الوقت والجهد على البشر الذين يستطيعون بفضله التفرغ لتعزيز مهاراتهم عبر تنفيذ أعمال تحتاج إلى ابتكارات مع تولي الذكاء الاصطناعي للأعمال الروتينية اليومية، لا يوفر الذكاء الاصطناعي التكلفة ويعزز الأرباح وحسب، بل يقدم عددًا من الفرص القيمة للغاية للشركات التي تسمح لها بما يلي:

مراقبة العمليات في كل أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة.

تقليل المخاطر المتعلقة بالعامل البشري.

معرفة متى تحتاج الآلات إلى إصلاحات أو صيانات معينة.

معالجة البيانات وتنفيذ المهام اللازمة دون الحاجة إلى فترات راحة.

تقليل وقت تعطل خطوط الإنتاج، وتقليل تكاليف التشغيل.

تحسين أمن البيانات

يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي والخدمات المصرفية وغيرها من المجالات التي تكون فيها حماية البيانات أمر ذو أهمية كبيرة فهو قادرًا على اكتشاف محاولات التسلل والوصول غير المصرح به إلى البيانات الشخصية، وكل هذا ممكن بسبب الترابط المعقد لقدرات أتمتة معالجة البيانات، والتعلم الآلي، والتعرف على الكلام، والبرمجة اللغوية العصبية.

تدريب الموظفين

الشركات في جميع أنحاء العالم تنفق مبالغ ضخمة من أجل تدريب العناصر البشرية لديها وتحسين ومؤهلاتهم، وقدراتهم، ورغم ذلك تظهر العديد من الفجوات المعرفية لدى الموظفين والتي يصعب على أي شركة تعمل في سوق شديد التنافسية سدها نظرًا إلى تكاليف التدريب المكلفة، لكن الذكاء الاصطناعي ساعد على تقليل تكلفة تدريب الموظفين وزاد من كفاءته عبر تقديم تعليم شخصي لكل موظف وهذا ما جعل عملية التعلم أكثر إمتاعًا للموظفين.

التحليلات التنبؤية

تعرف التحليلات التنبؤية بأنها فرع من التحليلات المتقدمة وهي تُجري تنبؤات حول النتائج المستقبلية باستخدام البيانات السابقة عبر الاستفادة من تقنيات استخراج البيانات والتعلم الآلي، وتستخدم الشركات التحليلات التنبؤية لتحديد المخاطر والفرص للأنماط التي تفكر باتباعها، لهذا من المهم الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي عند التعامل مع مجموعات كبيرة من البيانات، فهي تحدد الأنماط وتتنبأ بالمستقبل، إذ يهتم الناس دائمًا بمعرفة ماذا سيحدث في المستقبل وهذه ضرورة حيوية في عالم الأعمال.

تعد مهارات التعلم الذاتي، والقدرة على إيجاد استنتاجات مهمة بسرعة عند معالجة البيانات وبناء تنبؤات معينة بناءً عليها، من بين أعظم المزايا التي يحملها الذكاء الاصطناعي، حيث تسمح هذه الميزات للشركات بإيجاد الأفكار، والفرص التي يمكن استخدامها للحصول على مزايا تنافسية أكبر في السوق.

الكاتب: فراس أشرم

المصادر: 1, 2, 3





