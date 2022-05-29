هاتف شاومي Flip Phone مستوحى من تصميم Galaxy Z Flip3 و Pixel 6

يبدو أن شاومي تعمل على هاتف ذكي جديد قابل للطي يبدو أنه يشبه Galaxy Z Flip 3 من سامسونج. بمعنى ، إنه يتميز بتصميم قابل للطي صدفي الشكل ، مما يجعله في الأساس هاتفًا قلابًا في العصر الحديث.

قدمت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة مؤخرًا براءة اختراع لدى CNIPA (الإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية) والتي تقدم لنا نظرة على تصميمها المحتمل. بالنظر إلى الصور الموجودة في براءة الاختراع ، يمكننا أن نرى الهاتف الذكي القابل للطي في حالته المطوية وحالته غير المطوية. يوضح لنا أنه يمكن أن يكون مضغوطًا تمامًا عندما لا يكون قيد الاستخدام. على الرغم من الملاحظة المثيرة للاهتمام هي وحدة الكاميرا. يتميز هاتف Flip Phone بوحدة كاميرا أفقية تشبه إلى حد بعيد Pixel 6 من حيث التصميم.

تحتوي هذه الوحدة أيضًا على ثلاث قواطع لمستشعرات الصورة ، ولكن يمكن أن يكون أحد هذه القواطع لفلاش LED. تظهر رسومات التصميم أيضًا أن الهاتف الذكي يحتوي على شبكة مكبر صوت في الجزء السفلي جنبًا إلى جنب مع درج بطاقة SIM ومنفذ شحن USB من النوع C. على الجانب الأيمن ، يضم زر الطاقة وأزرار الصوت أيضًا. يبدو أنه لا يوجد انقطاع في الشاشة نفسها ، لذلك من غير الواضح ما هي الآلية التي سيستخدمها الهاتف الذكي في التقاط صور السيلفي.

لذلك ، قد تستخدم شاومي تقنية Camera Under Panel (CUP) الخاصة بها للكاميرا الأمامية ، والتي تم العثور عليها في طراز MIX Fold.