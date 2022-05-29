ميزة “القصص المشتركة” الجديدة في سناب شات تبدو ممتعة! من لا يريد الذكريات المشتركة؟

“القصص المشتركة” الجديدة في سناب شات ميزة جديدة متاحة الآن. إنها طريقة جديدة للمستخدمين لتحسين تجربة المجتمع عبر الإنترنت.

الميزة هي توسيع لتلك المعروفة باسم القصص المخصصة ، والتي منحت المستخدمين بالفعل القدرة على كتابة رواياتهم ودعوة أصدقائهم للعمل معًا في منشورات لاحقة.

من ناحية أخرى ، الآن بعد أن شاركت الشركة القصص ، سيتمكن المزيد من الأشخاص من العمل معًا في تلك القصة.

القصص المشتركة في سناب شات

تم تصميم القصص المشتركة من سناب شات ، وفقًا للشركة ، لمساعدة مستخدمي سناب شات في تحويل اللحظات المشتركة إلى ذكريات مشتركة.

القصص المشتركة هي نسخة محدثة من منتج سناب شات السابق ، قصص مخصصة ، تمكن المستخدمين من تجميع رواياتهم ودعوة الآخرين لمشاهدتها والمساهمة فيها. الآلية الكامنة وراء كيفية عمل ميزة القصص المشتركة هي آلية مباشرة.

تعد الميزة الجديدة والمحسّنة جزءًا من القصص المشتركة وتعمل بطريقة تتيح للمستخدمين الآن اختيار الأصدقاء الذين يمكنهم توسيع نطاق هذه القصة من خلال المساهمة بصور أو مقاطع فيديو إضافية ، ويمكن لهؤلاء الأصدقاء أيضًا دعوة الآخرين لفعل الشيء نفسه.

وفقًا لـ 9to5Mac ، يمكن لمستخدمي سناب شات ، على سبيل المثال ، دعوة أصدقائهم للمشاركة في إنشاء قصص مشتركة حول حفلة.

يمكن لهؤلاء الأصدقاء أيضًا إضافة قصص جديدة ستظهر بجوار القصة الأصلية ، وإذا تمت دعوة أصدقائهم ، فسيكون لدى هؤلاء الأصدقاء أيضًا خيار المساهمة بقصص جديدة خاصة بهم. بهذه الطريقة ، ستتاح للجميع الفرصة للعمل معًا لإنشاء ذاكرة لهذا الحدث.

تمامًا مثل أي قصة على سناب شات ، سيتم أيضًا حذف القصص المشتركة من النظام الأساسي بعد 24 ساعة. وفقًا للشركة ، تم تطوير هذه الميزة الجديدة لتكون آمنة حسب التصميم.

هذا يعني أن الميزة الجديدة تتضمن أيضًا الإشراف الدقيق على المحتوى ، والذي يتم إجراؤه من خلال استخدام مزيج من الكشف التلقائي عن اللغة وأدوات مراجعة المجتمع الجديدة.

بالإضافة إلى ذلك ، يتيح سناب شات للمستخدمين معرفة ما إذا كانوا قد انضموا إلى قصة مشتركة مع شخص قاموا بحظره. سيتمتع مستخدمو سناب شات دائمًا بالسيطرة الكاملة على من يشاركون المحتوى معهم وسيوفر لهم خيار الخروج من القصة المشتركة.

القصص المشتركة متاحة الآن رسميًا على كل من iOS و Android. إذا أراد المستخدمون الوصول إلى الميزات المضافة حديثًا ، فكل ما عليهم فعله هو تحديث حسابات سناب شات الخاصة بهم بأحدث الإصدارات.

آخر تحديثات سناب شات

أطلق سناب شات بعض الميزات الجديدة على التوالي. أضافت الشركة مؤخرًا وضع المخرج وأعلنت أنه سيكون لديها المزيد من الرقابة الأبوية.

بالنسبة إلى وضع المخرج في سناب شات ، تم تجهيز التطبيق الآن بمجموعة جديدة تمامًا من الكاميرات وأدوات التحرير التي يمكن أن تجعل مقاطع فيديو مستخدمي سناب شات تبدو أفضل من أي وقت مضى.

بصرف النظر عن أدوات التحرير التي تغير اللعبة ، وفقًا لـ 9to5Mac ، يمنح وضع المخرج أيضًا للمبدعين إمكانية الوصول إلى ميزة الكاميرا المزدوجة الجديدة ، والتي تتيح لهم استخدام كل من الكاميرات الأمامية والخلفية في نفس الوقت.

يمكن لمنشئي المحتوى أيضًا تسجيل ردود أفعالهم وعرض المشهد بزاوية 360 درجة بدون حيل خاصة بالكاميرا أو تطبيقات إضافية.

كما ذكرت TechCrunch ، فإن سناب شات تضع اللمسات الأخيرة على خططها لتنفيذ إرشادات الرقابة الأبوية على نظامها الأساسي. من خلال الوظيفة المضافة حديثًا لمركز العائلة ، سيتمكن الآباء الآن من مراقبة التفاعلات الاجتماعية لأبنائهم المراهقين داخل التطبيق.

ستسمح ميزة Family Center للآباء بمعرفة من كان ابنهم المراهق يتحدث معه في الأسبوع الماضي ، لكنهم لن يكونوا قادرين على رؤية ما قيل في تلك المحادثات.

ستعمل لقطات الشاشة أيضًا على تجهيز الآباء ، إذا لزم الأمر ، لمساعدة أطفالهم في تقديم تقارير عن التنمر وأشكال أخرى من المضايقات.