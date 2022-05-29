كيف تفعل منشورات Collab (تعاون) التي كنت تراها على انستغرام مؤخرًا

حتى الآن ، ربما تكون قد شاهدت منشورات انستغرام التي نشرها شخصان ، سيداتي وسادتي ، بفضل ميزة أنيقة تتيح لك التعاون مع مستخدم آخر في منشور واحد.

ما يعنيه هذا هو أن منشور التعاون سيظهر على انستغرام الخاص بك وكذلك على حساب الشخص الذي تعاونت معه. هذه الميزة مفيدة بشكل خاص للمؤثرين ، وأولئك الذين يقومون بإنشاء محتوى ذي علامة تجارية ، وأكثر من ذلك.

فكيف بالضبط يمكنك إنشاء مشاركة تعاون؟

كيفية عمل منشور Collab (تعاون) على انستغرام

وفقًا لمقال نشره Hootsuite ، فإن منشور Collab (تعاون) هو “منشور واحد يظهر في موجز أو ملفات مستخدمين مختلفين.” سيتم إخطار كلا المستخدمين بمجرد حصول منشوراتهم على الإعجابات والتعليقات. كما ذكرنا ، تنطبق هذه الميزة فقط على منشورات التغذية و انستغرام ريلز ، وليس القصص.

يعد إنشاء منشور Collab (تعاون) أمرًا بسيطًا جدًا وأبسط بكثير مما تعتقد. لبدء الأشياء ، ما عليك فعله هو إنشاء ريلز أو منشور موجز كما تفعل عادةً. قبل النشر ، ابحث عن خيار وضع علامة على الأشخاص وانقر ببساطة.

سترى خيارًا لدعوة متعاون موجود أسفل الصورة أو مقطع الفيديو الذي أنت على وشك نشره على انستغرام. كل ما عليك فعله هو البحث عن المتعاون الخاص بك واختياره لمنشورك.

اعتبارًا من وقت النشر ، يسمح التطبيق لمتعاون واحد فقط لكل مشاركة. لا تنس النقر فوق تم أيضًا حتى يتم حفظ التغييرات التي تم إجراؤها على المنشور الخاص بك.

الخطوة التالية هي نشر المنشور فقط. بمجرد الانتهاء من ذلك ، سيتم إخطار المتعاون الخاص بك أنه تمت دعوته للمشاركة في منشور. يجب أن يقبل هذا الشخص الدعوة أولاً وإلا ستظل المشاركة مخفية.

أشياء أخرى يجب أن تعرفها عن منشورات Collab (تعاون)

فهل يمكن لأي شخص ، سواء كان حسابًا عامًا أو خاصًا ، إنشاء منشور Collab (تعاون)؟

لقد اختبرنا هذه الميزة بأنفسنا ، وحتى كتابة هذا المقال ، يجب أن يكون لدى الشخص الذي ينشئ المنشور حساب انستغرام عام. إذا كان الشخص الذي ينشئ منشور Collab (تعاون) حسابًا خاصًا ، فسيظهر خيار دعوة متعاون.

ومع ذلك ، يرجى ملاحظة أن هذا لا يعني أنه لا يمكن للحسابات الخاصة المشاركة في منشورات Collab (تعاون). هم فقط لا يمكن أن يكونوا هم من يصنعونها وينشرونها. يمكن دعوتهم كمتعاون.

كيف تعرف أنه تمت دعوتك كمتعاون لمنشور ما؟ كما ذكرنا ، سيتم إخطار الشخص المدعو من قبل التطبيق. سيظهر الإشعار في قائمة الإخطارات ، وفقًا Tech Advisor.