تعمل Meta على تحسين شروط وأحكام الخصوصية ، وتصر على عدم حدوث بيع للمعلومات

قامت شركة Meta التابعة لـ Mark Zuckerberg ، والمعروفة سابقًا باسم فيس بوك ، بمراجعة شروط الخدمة الخاصة بها وتحديث سياسة الخصوصية الخاصة بها “لتسهيل فهم أحدث المنتجات التي تقدمها وتعكسها”.

ذكرت شروط الخدمات المعدلة أن Meta “لا تجمع بياناتك أو تستخدمها أو تشاركها بطرق جديدة بناءً على تحديث السياسة هذا وما زلنا لا نبيع معلوماتك.”

قام التحديث بتعديل اللغة المستخدمة وإضافة أمثلة لمساعدة الأشخاص على فهم ما يدور حوله كل جزء ، وفقًا لما ورد في The Verge.

لن تجمع Meta البيانات “بطرق جديدة”

قارن The Verge السياسة القديمة بالسياسة الجديدة واستنادًا إلى المقارنة ، حجة الشركة بأنها لن تجمع البيانات بطرق جديدة في الواقع.

في تعليق على The Verge ، قال جون دافيسون ، كبير مستشاري مركز معلومات الخصوصية الإلكترونية ، إن الوعد بأن هذه السياسة لن تشارك البيانات بطرق جديدة يبدو جيدًا.

ومع ذلك ، قال دافيسون: “المشكلة هي أن فيسبوك يوجه بالفعل بيانات المستخدم على نطاق صناعي إلى نظام بيئي إعلاني مستهدف واسع. لذا فإن الوضع الراهن ليس جيدًا للخصوصية”.

على مدى السنوات القليلة الماضية ، اتخذت Meta إجراءات بشأن جعل سياساتها أبسط وأسهل للقراءة أكثر من مرة ، وحتى الآن ، قد يؤدي هذا التصميم أفضل وظيفة.

ومع ذلك ، بقدر ما يساعد الناس على التفكير في تعهداتهم وفهمها – فقد تساعد شروط الخدمات Meta أكثر.

بالنسبة إلى دافيسون ، من غير الواقعي الاعتقاد بأن مستخدمي فيسبوك سيقرأون عشرات الصفحات حول كيفية تعامل الشركة مع البيانات. ومع ذلك ، ستحاول Meta إظهار الأمر وكأن الشركة مهتمة أكثر بالخصوصية ، وفقًا لتقرير 9to5Mac.

وفقًا لـ The Verge ، يساعد تضمين الأمثلة في منع أنواع سوء الفهم وسوء تفسير القواعد.

تنطبق السياسة الجديدة على فيسبوك و انستغرام و مسنجر ومنتجات Meta الأخرى ، ولكن لا تنطبق على أجهزة واتساب أو Workplace أو Messenger Kids أو Quest المستخدمة بدون حساب فيسبوك (لأن لهذه الأجهزة سياسات الخصوصية الخاصة بها).

الميزة الأخرى التي تطرحها Meta هي عناصر التحكم في الجمهور الجديدة على فيسبوك والتي تغير من قد يرى المنشورات التي تنشرها.

الخلافات حول خصوصية فيسبوك

وفقًا لـ 9to5Mac ، تعتمد أعمال فيسبوك بشكل كبير على بيع بيانات المستخدم للإعلان.

حتى مهندسي الشركة ليس لديهم أي فكرة عن كيفية إدارة بيانات المستخدم بطريقة تحميها حقًا ، كما كشف مستند داخلي من فريق إعلانات فيسبوك في وقت سابق من هذا العام.

وفقًا لموظفي فيسبوك ، فإن قاعدة بيانات المنصة بها “حدود مفتوحة”.

في الآونة الأخيرة ، أوقفت الشركة بعض الميزات المستندة إلى الموقع في فيسبوك ، بما في ذلك “الأصدقاء القريبون” و “سجل المواقع” ، حيث جمعت كلتا الميزتين موقع المستخدم في الخلفية.

ومع ذلك ، فإن تطبيق فيسبوك يجمع بيانات الموقع “لتجارب أخرى”.

منذ ظهور الخدمة ، تغيرت سياسات فيسبوك بشكل متكرر. هذا وسط سلسلة من الخلافات التي تغطي كل شيء من مدى جودة تأمين بيانات المستخدم ، إلى أي مدى يسمح للمستخدمين بالتحكم في الوصول ، إلى أنواع الوصول الممنوحة لأطراف ثالثة ، بما في ذلك الشركات والحملات السياسية والحكومات.