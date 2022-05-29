اطلاق الهاتف الذكي Vivo Y33e 5G بشريحة Dimensity 700

Vivo Y33s 5G بعد الكشف عنه في الصين في مارس ، نرى الآن رسميًا Vivo Y33e 5G في الصين. يجب اعتبار Vivo Y33e الجديد نموذجًا جديدًا لـ Y33s. استعرضنا في هذا المقال كافة المعلومات المتعلقة بمواصفات ومميزات وسعر هاتف Vivo Y33e.

مواصفات ومميزات Vivo Y33e 5G

الهاتف الذكي الجديد Vivo Y33e 5G مزود بشاشة LCD مقاس 6.51 بوصة. سترى أيضًا تصميم حجم نتوء قطرة الماء على الشاشة الأمامية ، والتي تتميز بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 20: 9 ، ودقة 720 × 1600 بكسل (HD +) ، ومعدل تحديث 60 هرتز ، ونسبة شاشة إلى جسم تبلغ 88.99٪. قادرة على توفير ظروف جيدة للمستخدمين والمشترين الرقم. ليس من السيئ معرفة أنه في مقدمة الجهاز سترى مستشعر سيلفي بدقة 8 ميجابكسل ، وهو مفيد جدًا لالتقاط صور سيلفي وإجراء مكالمات فيديو.

في الجزء الخلفي من الجهاز وفي وحدة الكاميرا ، سترى المستشعر الرئيسي بدقة 13 ميجابكسل ، وبجانبه مستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. يمكن أن يوفر هذا الجهاز إمكانات التصوير مثل الوضع الرأسي والتصوير الليلي والفاصل الزمني والمزيد. هذا الجهاز مزود بواجهة مستخدم OriginOS Ocean ، والتي تعتمد على نظام التشغيل Android 12.

هاتف Vivo الجديد مزود بشريحة MediaTek Dimensity 700 الرئيسية ، ومعها سترى 4 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 جيجا بايت للتخزين الداخلي. بالطبع ، من أجل تحقيق المزيد من مساحة التخزين ، يمكن القول أن هذا الجهاز يدعم microSD. يستمد Vivo Y33e 5G قوته من بطارية 5000 مللي أمبير في الساعة ، ولكن لم يكن هناك أي حديث عن تقنية الشحن عالي السرعة ، واستخدمت الشركة تقنية الشحن السريع بقدرة 10 وات. تشمل الميزات الأخرى لهذا الهاتف الذكي مستشعر بصمة الإصبع ، ودعم بطاقتي SIM في وقت واحد ، وأحدث إصدار من Wi-Fi ، والإصدار 5.1 Bluetooth ، والنوع C ، وأخيراً مقبس سماعة الرأس مقاس 3.5 ملم.

السعر ووقت التوريد

سيطرح الهاتف الذكي Vivo Y33e 5G للبيع في الصين في يونيو. سيتوفر الجهاز بنموذج بسعة 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 جيجابايت للتخزين الداخلي. كما اتضح ، فإن سعر هذا الجهاز هو 194 دولارًا وسيكون متاحًا بلونين ، الأسود والأزرق.