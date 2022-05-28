تم تقديم Samsung Galaxy M13 بكاميرا 5 ميجابكسل

كشفت شركة سامسونج النقاب عن Galaxy M13 في أخبار صامتة. يُعرف هذا الجهاز بأنه خليفة لجهاز Galaxy M12 الذي تم تقديمه العام الماضي. بالرغم من أن شركة سامسونج قد كشفت عن جميع مواصفات هاتفها الجديد إلا أن سعره لم يتم تأكيده بعد وهناك شائعات حوله. هذا الهاتف الذكي مزود بشاشة HD Plus ، وفي الخلف سترى كاميرا ثلاثية مع مستشعر رئيسي 50 ميجابيكسل وبطارية 5000 مللي أمبير.

مواصفات ومميزات Galaxy M13

تبلغ أبعاد هذا الجهاز 165.4 × 76.9 × 8.4 ملم ويزن 192 جرامًا. يتميز هاتف M-Series الجديد من سامسونج أيضًا بشاشة Infinity-V مقاس 6.6 بوصة التي توفر دقة Full HD Plus. في الجزء الأمامي من الجهاز ، سترى مستشعر سيلفي بدقة 8 ميجابكسل ، وفي الخلف يوجد مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل. لا تنس أن المستشعر الرئيسي يأتي بكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل ومستشعر عمق 2 ميجابكسل. هذه الكاميرا قادرة على تصوير فيديو عالي الوضوح بمعدل 30 اطار في الثانية.

يستمد سامسونج Galaxy M13 الجديد قوته من شريحة Exynos 850 الرئيسية ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي سعتها 4 جيجابايت. يمكنك أيضًا استخدام طراز 64 أو 128 جيجابايت من الجهاز للتخزين. بالطبع ، يدعم هذا الجهاز microSD ، ويمكن أن تسمح هذه المشكلة للمستخدمين بزيادة مساحة التخزين. يعمل Galaxy M13 ببطارية 5000 مللي أمبير ، إلى جانب دعم تقنية الشحن السريع بقدرة 15 وات.

تم تجهيز سامسونج Galaxy M13 بواجهة مستخدم One UI 4.1 ، والتي تعتمد على Android 12. سترى أيضًا ميزة الأمان Knox في هذا الهاتف الذكي. يقع مفتاح الطاقة على الحافة اليمنى ومتكامل مع مستشعر بصمات الأصابع ؛ في الواقع ، عليك الضغط على مفتاح التشغيل لاستخدام مستشعر بصمة الإصبع. تشمل الميزات الأخرى Wi-Fi 5.0 و Bluetooth 5.0 و NFC ومنفذ Type-C و 4G VoLTE ودعم مقبس سماعة الرأس مقاس 3.5 ملم.

السعر ووقت التوريد

سيتوفر سامسونج Galaxy M13 في أوروبا قريبًا. من المتوقع أن يعلن عملاق التكنولوجيا الكوري الجنوبي عن سعره رسميًا في الأيام المقبلة. سيتوفر هذا الجهاز أيضًا بثلاثة ألوان: الأخضر والبرتقالي والأزرق.