تحديد المواصفات الفنية لـ شاومي Redmi 11 5G

تمكنت شاومي من خلق ظروف مثالية ومستقرة لإنتاج الهواتف الذكية منخفضة التكلفة. هناك الآن شائعات حول تقديم أحد أحدث الهواتف المحمولة ذات الأسعار المعقولة ، مما يدل على أنه يواصل دعم إنتاج الهواتف الرخيصة وعالية الجودة ويواصل المسار المطلوب. بناءً على المعلومات المتاحة ، سنرى تقديم هاتف Redmi 11 5G ، والذي تم أيضًا نشر بعض مواصفاته الفنية.

مواصفات شاومي Redmi 11 5G

من المحتمل أن تحتوي على شاشة Full HD Plus مقاس 6.58 بوصة وتدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز. يمكن اعتبار أن إحدى الميزات المهمة لطراز Redmi 11 5G مزودًا بمعالج MediaTek Dimensity 700 الرئيسي ، والذي يمكن أن يوفر خدمات جيدة للمستخدمين إلى جانب 4 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 64 غيغابايت من التخزين الداخلي. ضع في اعتبارك أن هذا الهاتف الذكي يدعم microSD ، ويمكنك زيادة ذاكرة التخزين للجهاز عن طريق شراء microSD.



تكوين الكاميرا معروف ؛ الهاتف الذكي مزود بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر 2 ميجابكسل بجانبه ، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان المستشعر 2 ميجابكسل هو مستشعر عمق أو ماكرو. يوجد في الجزء الأمامي من الجهاز مستشعر سيلفي بدقة 5 ميجابكسل يمكن استخدامه لالتقاط صور سيلفي أو إجراء مكالمات فيديو. سيحصل هذا الجهاز على قوته من بطارية 5000 مللي أمبير وسترى دعمًا لتقنية الشحن السريع بقوة 18 وات.

من الشائعات المتداولة حول Redmi 11 5G أن النموذج سيحتوي على 4 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 64 جيجا بايت للتخزين الداخلي مقابل 180 دولارًا. إذا كان هذا التقرير صحيحًا ، فيمكنك توقع امتلاك جهاز أكثر قوة مقارنةً بـ Redmi 10.