تأجيل اطلاق جهاز Pixel Fold من قوقل مرة أخرى

أطلقت كل من Samsung و Huawei و Honor و Oppo و Vivo هواتف قابلة للطي في العامين الماضيين ، على الرغم من أن معظم هذه العلامات التجارية قد اقتصرت على إصدارها في الصين. كان من المتوقع أن تنضم قوقل إليهم العام الماضي قبل أن تشير الشائعات إلى أن ما يسمى بـ Pixel Fold قد تأخر.

الآن ، ادعى موقع مهتم بشؤون قوقل The Elec الذي يتخذ من كوريا مقراً له أن Pixel Fold قد يتأخر مرة أخرى ، نقلاً عن مصادره الخاصة. وبشكل أكثر تحديدًا ، ادعى أن قوقل خططت لإطلاق الجهاز في الربع الرابع من عام 2022 قبل هذا التأخير الثاني الواضح.

إذا تم التأكيد ، فهذا يعني أننا سنرى فقط هاتف Pixel من صنع قوقل قابل للطي في عام 2023 على أقرب تقدير. أما سبب التأخير المفترض؟ قالت مصادر Elec أن التأجيل يرجع على الأرجح إلى Pixel Fold “لعدم اكتماله كما ترغب قوقل”.

هناك الكثير مما يمكن أن يحدث بشكل خاطئ مع الهاتف القابل للطي ، مثل أن تكون الشاشة القابلة للطي هشة ، والمفصلة لا تعمل بشكل صحيح ، وظهور تجعد كبير على الشاشة الرئيسية عند فتحها. لذلك لن نتفاجأ إذا استغرقت قوقل بالفعل المزيد من الوقت لتصحيح الأمور. لا يساعد أن تكون الهواتف القابلة للطي أيضًا أكثر تعقيدًا من منظور داخلي ، وغالبًا ما تتطلب تقنية مثل البطاريات المنقسمة أو التخفيضات في فئة الكاميرا لتناسب كل شيء بداخلها.

وأكد المنفذ أن الجهاز القابل للطي من المتوقع أن يحتوي على شاشة رئيسية قابلة للطي مقاس 7.57 بوصة مع زجاج فائق النحافة وشاشة هاتف ذكي مقاس 5.78 بوصة. نعتقد أن Pixel Fold في المستقبل سيوفر أيضًا معالج Tensor جديدًا ، على الرغم من أننا لن نتحمل الشحن السريع الفعلي إذا كانت سلسلة Pixel 6 ستستمر.