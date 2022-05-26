هل تعتقد أن محرر مستندات قوقل رائع؟ الآن هو أفضل مع اختيار النص المتعدد

بفضل الاستخدام المريح والوظيفي ، تم تحسين محرر مستندات قوقل ليصبح أحد أفضل تطبيقات الإنتاجية على الويب.

ميزة جديدة رائعة ، اختيار نصوص متعددة ، تسمح بتحرير أسرع وأفضل.

باستخدام هذه الميزة ، يمكن لمستخدمي محرر المستندات إجراء تحديدات نصية متعددة داخل المستند. باستخدام هذا ، يمكن للمستخدمين حذف هذه التحديدات ونسخها ولصقها وتنسيقها في وقت واحد ، وفقًا لما أفاد به Android Central.

تعتمد طريقة تحديد النص في محرر مستندات قوقل على نظام التشغيل المستخدم. بالنسبة لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows أو Chrome OS ، حدد القسم الأول من النص واستخدم Ctrl + Alt + Shift + سهم لليسار / لليمين لإجراء التحديد التالي. بالنسبة لمستخدمي macOS ، فإن المجموعة هي Ctrl + ⌘ + Shift + سهم لليسار / لليمين. من هناك ، يمكنك إجراء التعديل أو التنسيق على النص المحدد.

ميزة جديدة في محرر مستندات قوقل مثالية للمستخدمين المتميزين

تجذب الميزة الجديدة المستخدمين المتميزين ، مما يسمح بإجراء تعديلات أسهل على المستندات في أسرع وقت ممكن. بدلاً من الاضطرار إلى تحرير النص واحدًا تلو الآخر ، يمكنك الآن تحرير أقسام متعددة في نفس الوقت.

إذا كان لديك الكثير من النص المطلوب تنسيقه ، فسيكون استخدام هذه الميزة بالتأكيد أسهل من استخدام أداة رسم التنسيق التي تتيح لك تمييز جزء واحد من النص ونسخ تنسيقه إلى آخر. على الرغم من أن هذه الأداة تجعلها غير مضطرة إلى تعيين كل معلمة بمفردها ، إلا أنها قد تتطلب المزيد من النقرات اعتمادًا على عدد أجزاء النص التي تحاول تغييرها.

ستكون الميزة الجديدة متاحة لجميع مستخدمي Workspace ، ومستخدمي G Suite Basic و G Suite Business القديم. تقول قوقل إن الميزة الجديدة سيتم تمكينها افتراضيًا ونشرها في غضون 15 يومًا ، بدءًا من 25 مايو ، لذلك قد لا تظهر على الفور.

أضافت قوقل مؤخرًا العديد من ميزات الإنتاجية الجديدة إلى محرر المستندات ، مثل شرائح القائمة المنسدلة المجددة وقوالب الجدول لزيادة تحسين سير العمل.

التحديث فوري ولا يتطلب أي إجراء لبدء استخدامه. ومع ذلك ، قد يستغرق الأمر ما يصل إلى خمسة عشر يومًا ليصبح متاحًا عبر النظام.

الميزة متاحة لجميع مستخدمي Google Workspace ، مما يعني أنه من المرجح أن يتم استخدامها بشكل شائع في برامج مثل محرر مستندات قوقل وجداول بيانات قوقل. وقالت جوجل إنه سيكون متاحًا أيضًا لمستخدمي G Suite Basic و Business. كما أنه متوافق عبر أنظمة التشغيل ، بما في ذلك Mac و Windows و Chrome OS.