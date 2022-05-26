تسريب تصميم سامسونج Galaxy F13 قبل التقديم الرسمي

تستعد سامسونج لطرح هاتف متوسط ​​المدى جديد في السوق. هذا الطراز الجديد هو جزء من سلسلة Galaxy F ، وكما اتضح ، سيتم تقديمه تحت العلامة التجارية سامسونج Galaxy F13 في الهند.

ليس من السيئ معرفة أنه تم الكشف عن تصميم هاتف سامسونج الجديد F-Series بعد مشاهدته على صفحة الدعم الخاصة بشركة الهند الكورية الجنوبية العملاقة للتكنولوجيا. في الواقع ، أشارت الصفحة المعنية إلى إطلاق هذا الجهاز في المستقبل القريب. بالنظر إلى المعلومات المنشورة ، يمكن القول أن سامسونج Galaxy F13 برقم الطراز SM-E135F / DS سيكون متاحًا على الموقع الرسمي للهند. بصرف النظر عن هذا الطراز ، شوهد أيضًا دليل مستخدم لهواتف Galaxy SM-E135F و SM-M135F المستقبلية.

وفقًا للمعلومات المنشورة ، يجب تقديم سامسونج Galaxy F13 كخليفة لـ سامسونج Galaxy F12. تم رصد الجهاز أيضًا على منصة GeekBench المعيارية ، حيث تم إصدار عدد من المواصفات الرئيسية. للوهلة الأولى ، يمكن الرجوع إلى تصميم الجهاز إلى تصميم الشق الموجود في المقدمة. أيضًا في الجزء الخلفي من الجهاز ، سنرى وحدة كاميرا عمودية بها ثلاثة مستشعرات للكاميرا على اليسار. من أهم نقاط هذا الجهاز أن يكون مزودًا بمستشعر بصمة الإصبع على الجانب. يدعم الهاتف الذكي أيضًا مقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم ويدعم تخزين بطاقة microSD.

وفقًا للقائمة المنشورة في GeekBench ، فإن سامسونج Galaxy F13 مزود بشريحة Exynos 850 الرئيسية ، إلى جانب 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي. ليس من السيئ معرفة أن سامسونج Galaxy F13 مزود بواجهة مستخدم One UI 4.1 ، والتي تعتمد على نظام التشغيل Android 12. لسوء الحظ ، لم يُعرف بعد تاريخ الإصدار الدقيق لهاتف سامسونج الذكي المستقبلي ، لكننا سنسمع المزيد من التحديثات حول تقديم سامسونج Galaxy F13.