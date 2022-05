تتوقع سوني أن تصل أرباح ألعاب الكمبيوتر الشخصي إلى 300 مليون دولار

تتوقع سوني أن تحقق أرباح ألعاب الكمبيوتر الشخصي لهذه السنة المالية ، التي بدأت في الأول من أبريل الماضي ، أرقامًا مذهلة تصل إلى 300 مليون دولار.

كشفت شركة الإلكترونيات والألعاب اليابانية الشهيرة أيضًا أنها تطلق معظم ألعابها على منصتين. تتوقع سوني أن تركز الألعاب المستقبلية على أجهزة الكمبيوتر وعالم الأجهزة المحمولة الناشئ ، على الأقل في السنوات القليلة المقبلة.

توقعات أرباح ألعاب الكمبيوتر الشخصي من سوني

وفقًا لتقرير اخباري نشرة موقع IGN ، كشفت شركة سوني لمستثمريها أنها تتوقع أرباحًا قياسية من ألعاب الكمبيوتر الشخصي في السنة المالية الحالية ، والتي تنتهي في 30 مارس 2023.

لنكون أكثر دقة ، فإن عملاق الألعاب الذي يقف وراء عروض مثل God of War و Horizon: Zero Dawn يتطلع إلى تحقيق صافي مبيعات بقيمة 300 مليون دولار لعناوين أجهزة الكمبيوتر الخاصة به فقط.

تجدر الإشارة إلى أنه لا يشمل عروض الألعاب الأخرى من سوني ، مثل PlayStation 5 عند الطلب وألعاب وحدة التحكم الخاصة به.

لذلك ، يبدو أن شركة الألعاب العملاقة ومقرها اليابان تتوقع أرباحًا تزيد عن 300 مليون دولار من مساعي الألعاب المربحة.

لاحظت IGN في تقريرها أن سوني كشفت عن مقدار ألعاب الكمبيوتر الشخصي التي جلبتها إلى طاولة المفاوضات للسنة المالية السابقة ، والتي كانت ستارة نهائية لها في 31 مارس الماضي.

تفاخر صانع PlayStation بأنه حصل على 80 مليون دولار من السنة المالية السابقة.

إنه أقل بكثير مما تتوقعه الشركة للمضي قدمًا. ومع ذلك ، فإن أحدث الأرقام تتباهى بنمو هائل من أدائها لعام 2020 البالغ 35 مليون دولار.

كانت أرباح سوني التي بلغت عدة ملايين بفضل عناوين الألعاب المرغوبة ، مثل God of War و Days Gone و Horizon: Zero Dawn.

خطط ألعاب الكمبيوتر الشخصي من سوني

لم تكشف سوني بعد كيف تخطط لتحقيق مثل هذا النمو الهائل لهذا العام. لكن IGN يسلط الضوء على أن عملاق الألعاب قد أعلن سابقًا عن عنوانه القادم للكمبيوتر الشخصي ، Uncharted: Legacy of Thieves Collection.

بصرف النظر عن لعبة الكمبيوتر الجديدة المؤكدة ، تتوقع الشركة العملاقة التي تتخذ من اليابان مقراً لها أن تنتهي شرائها لمطور الألعاب ، Bungie ، هذا العام.

سوني: المزيد من ألعاب الكمبيوتر والمحمول

في غضون ذلك ، كشف رئيس شركة سوني جيم رايان، عن نيتهم لجلب المزيد من الألعاب المثيرة إلى أجهزة الكمبيوتر والمنصات المحمولة.

وفقًا لتقرير VGC ، تقول شركة سوني أن خطة التوسع يجب أن تحول موقفهم من “قطاع ضيق جدًا من سوق برامج الألعاب بشكل عام ، إلى أن يكون موجودًا إلى حد كبير في كل مكان.”

أعلن رايان أن الشركة تخطط لإصدار نصف ألعابها على أجهزة الكمبيوتر الشخصي والجوال بحلول عام 2025. بينما يشير أيضًا إلى أن عناوين PS4 ستتوقف عن العمل خلال العام المذكور.