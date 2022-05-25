قامت سامسونج و قوقل معًا ببناء نظام أساسي موحد لنظام التشغيل Wear يعمل على إنشاء اتصال سلس عبر أجهزة الأندرويد. يأتي النظام الأساسي مزودًا بـ Google Play ، والذي يتيح للمستخدمين الوصول إلى بعض التطبيقات والخدمات الأكثر شيوعًا من قوقل ، بما في ذلك خرائط قوقل و Google Pay و YouTube Music1.

اعتبارًا من اليوم ، سيتمكن مستخدمو Galaxy Watch 4 أيضًا من تنزيل مساعد قوقل على أجهزتهم للوصول إلى تفاعلات صوتية سريعة وطبيعية وإجابات سريعة على الأسئلة والمساعدة أثناء التنقل. من خلال الوصول إلى كل من Bixby و مساعد قوقل ، سيتمكن المستخدمون من الوصول إلى وظائف المساعد الصوتي الأكثر تقدمًا مباشرة من معصمهم.

يمكن لمستخدمي Galaxy Watch4 الاستمتاع بمساعد قوقل بدءًا من اليوم

خلال مؤتمر Google I / O في وقت سابق من هذا الشهر ، قالت شركة سامسونج إن دعم مساعد قوقل سيصل إلى الجهاز في وقت ما هذا الصيف ، لذا فهو يصل في وقت أبكر مما قد يتوقعه البعض. أشار باتريك تشوميت ، نائب الرئيس التنفيذي للمنتجات والخبرة في سامسونج ، إلى أن المساعد سيسمح “بتفاعلات صوتية أسرع وأكثر طبيعية.”

قالت شركة سامسونج أيضًا أن التحكم في Spotify سيكون متاحًا عبر مساعد قوقل وأن دعم تطبيقات الطرف الثالث الأخرى في الطريق. سيتم تحسين تطبيقات وخدمات قوقل لمجموعة Galaxy Watch في وقت لاحق من هذا العام.

بينما يمكن لمالكي Galaxy Watch 4 تحميل مساعد قوقل بشكل جانبي ، فإن الدعم الرسمي من شأنه أن يسهل على معظم الأشخاص بدء استخدام الميزة. تأتي هذه الخطوة بعد عام من ظهور تعاون سامسونج و قوقل على Wear OS.

كما تعمل سامسونج على التخلص التدريجي من منصة Tizen على أجهزتها القابلة للارتداء وستستخدم Wear OS في المستقبل.