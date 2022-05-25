يسمح DuckDuckGo لشركة مايكروسوفت بتتبع مستخدمي متصفحها “الذي يركز على الخصوصية”

يسمح DuckDuckGo لإعلانات مايكروسوفت بتتبع مستخدمي ما تصفه بأنه متصفح ويب “يركز على الخصوصية” عن قصد كجزء من اتفاقها مع عملاق التكنولوجيا مايكروسوفت.

نبذه عن متصفح DuckDuckGo

يعد متصفح DuckDuckGo ، الذي يعد مستخدميه بحظر التتبع ، أحد المشاريع الحديثة لمحرك البحث الذي يركز على الخصوصية ، وفقًا لخبر من موقع Bleeping Computer.

يقدم متصفح الويب الخاص بالخصوصية ، الذي يحاول أن يكون بديلاً لأسماء عملاقة أخرى مثل Google Chrome و Apple’s Safari ، تطبيق iOS و Android لمستخدمي الهواتف الذكية.

إنه يتميز بميزات الخصوصية لجذب المستخدمين لإجراء التبديل الكبير من متصفح الويب الافتراضي الخاص بهم. حيث يتضمن وظائف وميزات مثل حظر ملفات تعريف الارتباط وطرف ثالث ، بالإضافة إلى تشفير HTTPS.

هناك خيارات أخرى مفيدة أيضًا ، مثل زر تشغيل التنظيف ، والذي يسمح للمستخدمين بتنظيف بيانات التصفح الخاصة بهم بنقرة واحدة. كما يتيح لهم الاستمتاع بالميزات التجريبية مثل حماية البريد الإلكتروني وحماية التطبيقات لمنع المزيد من التتبع.

يسمح DuckDuckGo بتتبع مايكروسوفت

ومع ذلك ، وفقًا لتقرير حديث صادر عن Tech Crunch ، تبين أن المتصفح الذي يركز على الخصوصية به بعض القيود في حظر تعقبه الذي لا يعرفه مستخدموه.

بفضل الباحث الذي بذل جهدًا للتحقق من متصفح الخصوصية ، أصبحت الحدود المخفية لـ DuckDuckGo مفتوحة الآن.

شارك الباحث ، زاك إدواردز ، أن متصفح الخصوصية يحظر أدوات التتبع من فيسبوك و قوقل ، لكنه يغض الطرف عن نظرائه في مايكروسوفت.

قام إدواردز بالتغريد بأن تطبيقات iOS و Android تسمح لمتتبعي مايكروسوفت عند زيارة مواقع مثل Bing و LinkedIn ، التي يمتلكها عملاق التكنولوجيا الشهير.

ثم حاول زيارة موقع Workplace الإلكتروني على فيسبوك ، حيث رأى أن متصفح الهاتف المحمول يحظر أدوات التتبع الأخرى بخلاف مجالات إعلانات Bing و LinkedIn.

I tested the DuckDuckGo so-called private browser for both iOS and Android, yet *neither version* blocked data transfers to Microsoft's Linkedin + Bing ads while viewing Facebook's workplace[.]com homepage. Look at DDG bragging about stopping Facebook on Workplace, no MSFT..: pic.twitter.com/xfqhUOZMmf — ℨ𝔞𝔠𝔥 𝔈𝔡𝔴𝔞𝔯𝔡𝔰 (@thezedwards) May 23, 2022

يشرح الرئيس التنفيذي لشركة DuckDuckGo السبب

أكد الرئيس التنفيذي ومؤسس DuckDuckGo السيد Gabriel Weinberg ، النتائج التي توصل إليها إدواردز ، للتحقق من أن متصفح الخصوصية الخاص به يسمح بمتعقبات مايكروسوفت. وأضاف أن محرك البحث الخاص به ، من ناحية أخرى ، لا يتأثر بنفس القيود التي يواجهها متصفحه.

ألقى مؤسس DuckDuckGo الضوء على عدم حظر متتبعات مايكروسوفت ، قائلاً إنه جزء من اتفاقية المشاركة مع الشركة التي تقف وراء Bing. وكشف الرئيس التنفيذي كذلك عن أن اتفاقهما يمنع متصفح الخصوصية من “إيقاف تحميل البرامج النصية المملوكة لشركة مايكروسوفت.”

When you load our search results, you are completely anonymous, including ads. For ads, we worked with Microsoft to make ad clicks protected. From our public ads page https://t.co/KHpWJ8LIV5, "Microsoft Advertising does not associate your ad-click behavior with a user profile." — Gabriel Weinberg (@yegg) May 23, 2022

في تغريدة أحدث على Bleeping Computer ، أكد Weinberg لمستخدميه أنهم يحاولون بالفعل إصلاح القيود المفروضة على حظر تعقبه.