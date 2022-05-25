كيفية تشفير البيانات الحساسة لحمايتها من أعين المتطفلين

التشفير هو أداة مهمة تستخدمها الشركات والأفراد لحماية بياناتهم، وبناء الثقة مع عملائهم، ويتم استخدامه في كل نشاط إلكتروني تجاري تقريبًا، ومع تزايد المخاطر المرتبطة بالأمن السيبراني وارتفاع نسبة الهجمات الإلكترونية أصبح من الضروري التفكير بجدية في حماية بياناتك عبر تشفيرها، فما هو المقصود بتشفير البيانات؟ وما هي آلية عمله؟ وما هي أفضل برامج تشفير البيانات؟ هذا ما سنتحدث عنه أدناه.

ما هو تشفير البيانات؟

يعد تشفير البيانات طريقة أمانة وفعّالة لحماية معلومات الأشخاص والمؤسسات، فمن الجيد أن تكون هناك العديد من الطرق لحماية أمن البيانات في عالم تتزايد فيه الجرائم الإلكتروني، ويُعرف تشفير البيانات بأنه عملية تحويل البيانات من تنسيق قابل للقراءة إلى نصوص مشفرة غير قابلة للقراءة.

آلية عمل تشفير البيانات

يحوّل برنامج التشفير كميات كبيرة من البيانات إلى نصوص، أو أرقام مشفرة باستخدام الخوارزميات، ويمكن فقط للأشخاص، أو المؤسسات التي تمتلك مفتاح فك التشفير الوصول إلى البيانات المشفرة، هناك عدة أنواع من المفاتيح منها ما يتكون من 4 بت أي 24 أي (2 أس 4) هذا يعني أنه يحتوي فقط على 16 مجموعة ممكنة مما يجعل هذا المفتاح سهل التخمين وبالتالي لا يعد آمنًا، وهذا هو السبب في الاعتماد على النوع الثاني الذي يتكون من 256 بت أي 2256 (2 أس 256) وهو رقم مكون من 78 رقمًا ينتج عنه تشفير قوي للغاية، القوة الرئيسية للمفتاح تحدد مدى قدرته على مقاومة هجمات المتسللين، وكلما كان المفتاح صعبًا كلما زاد الوقت الذي يقضيه المتسللون لاختراق البيانات.

لتفهم أكثر عملية التشفير يجب أن تلقي نظرة على هذا المثال، عندما يريد شخص ما أن يرسل نصًا سريًا إلى صديقه لا يريد لأحد الاطلاع عليه يقوم بتشفيره باستخدام برنامج متخصص يقوم بتشويش البيانات لتبدو وكأنها كلمات غير قابلة للقراءة، ثم يتم إرسال الرسالة، ليستخدم الشخص المستقبل بعد ذلك مفتاح فك التشفير لتصحيح النص ليبدو مقروءًا، وفي حال تلقى شخص ما عن طريق الخطأ رسالة تتضمن معلومات مشفرة فلن يتمكن من قراءة محتوياتها بدون مفتاح فك تشفير الرسالة.

أنواع تشفير البيانات

هناك نوعان أساسيان من التشفير أحدهما يستخدم مفتاحًا واحدًا، والثاني يمتلك مفتاحين، ولتتعرف أكثر على الفرق بينهما تابع القراءة.

التشفير المتماثل

يستخدم هذا التشفير مفتاحًا واحدًا متماثلًا لتشفير البيانات وفك تشفيرها، ويتم مشاركة المفتاح مع كافة الأشخاص المصرح لهم بذلك، يعتبر هذا النوع من التشفير أسرع بكثير، ولا يستهلك الكثير من الموارد مقارنةً مع نظيره غير المتماثل، إلا أنه أقل أمانًا، يكون التشفير المتماثل مفيدًا عندما تكون سرعة المعالجة مهمة مثل عمليات التشفير المستخدمة في معاملات الدفع، أو المعاملات التي لا تتطلب مشاركة البيانات مع طرف آخر مثل محركات النسخ الاحتياطي.

التشفير غير المتماثل

يُسمى أيضًا تشفير المفتاح العام، وتستخدم طريقة التشفير هذه مفتاحين منفصلين يصبح أحد المفاتيح عامًا تتم مشاركته مع الجميع، ويتم الاحتفاظ بمفتاح آخر خاص لمنشئي المفتاح فقط، ويتم استخدام المفتاح العام لتشفير البيانات، والمفتاح السري ضروري لفك تشفيرها، يوفر هذا النوع من التشفير المزيد من الأمان مقارنةً بالنوع الأول، ولكن قد يكون غير ضروريًا لبعض الأمور التي تحتاج إلى سرعة التنفيذ.

لماذا تحتاج إلى تشفير البيانات؟

تحتاج كل الشركات إلى أن تعمل على تشفير بياناتها وذلك لعدة أسباب يجب أن تضعها في عين الاعتبار:

الخصوصية

يضمن التشفير عدم تمكن أي شخص من قراءة الرسائل، أو الوصول إلى البيانات باستثناء المستلم الشرعي، أو مالك البيانات، يمنع هذا الإجراء مجرمي الإنترنت، والمتسللين، ومقدمي خدمات الإنترنت، ومرسلي البريد العشوائي، وحتى المؤسسات الحكومية من الوصول إلى البيانات الشخصية وقراءتها.

الامتثال التنظيمي

يوجد لدى العديد من الإدارات الحكومية قواعد معمول بها تجبر المؤسسات التي تتعامل مع المعلومات الشخصية للمستخدمين بجعل تلك البيانات مشفرة.

الأمان

يساعد التشفير في حماية المعلومات من انتهاكات البيانات سواء كانت البيانات مُخزنة أو يتم نقلها عبر الإنترنت، على سبيل المثال في حالة ضياع جهاز مملوك لشركة ما، أو تمت سرقته فمن المتوقع أن تكون البيانات المخزنة عليه آمنة إذا تم تشفير محرك الأقراص الثابتة بشكل صحيح، ويساعد التشفير أيضًا على حماية البيانات من الأنشطة الضارة مثل هجمات الرجل في المنتصف مما يسمح للأشخاص بالتواصل دون الخوف من تسرب البيانات.

4 برامج لتشفير البيانات الحساسة عن اعين المتطفلين

بمجرد وصول المهاجمين إلى شبكة ما أو إلى البيانات قيد النقل فإن أفضل إجراء لحماية المعلومات الحساسة هو جعلها غير قابلة للفك، حيث تحمي برامج تشفير المعلومات أثناء حركة البيانات، بحيث لا يمكن الوصول إلى البيانات المحمية بالتشفير إلا باستخدام كلمة مرور، وبالتالي إضافة طبقة أمان إضافية وحيوية، وهذه أفضل برامج تشفير البيانات التي توفر تشفير الملفات المخزنة أو التي يتم نقلها عبر الإنترنت.

برنامج IBM Security Guardium

ينفذ برنامج IBM Security Guardium عمليات التشفير وفك التشفير دون التأثير على الأداء، وهو يتضمن على العديد من الميزات مثل إدارة مركزية للمفاتيح، والتشفير الدقيق للملفات، والمجلدات، ويتكون هذا البرنامج من مجموعة من أدوات الأمان التي تهدف إلى تبسيط حماية البيانات وإدارتها، وإلى جانب حلول التشفير يتضمن ايضًا تقارير لمسح الثغرات الأمنية، ومراقبة نشاط البيانات، يعتبر Guardium الحل الأنسب للشركات والمؤسسات التي تريد حلًا متعدد الإمكانات لتأمين البيانات.

برنامج NordLocker

NordLocker عبارة عن برنامج تشفير جديد نسبيًا يعمل على أنظمة ويندوز، وماك، تم تطويره بواسطة شركة نورد VPN ذات السمعة الطيبة بمجال الأمن السيبراني، يوفر هذا البرنامج تشفير 256 بت من نوع AES وهو ما يكفي لتأمين معظم البيانات، ويوفر لك أيضًا تشفيرًا أقوى يصل إلى 4096 بت مما يمنحك حماية أكبر بكثير لبياناتك، أكثر ما يميز NordLocker واجهة الاستخدام البسيطة التي تمكنك من إضافة أو إزالة الملفات عبر السحب والإفلات مما يوفر عليك الكثير من الوقت.

برنامج Kruptos 2

Kruptos 2 هو عبارة عن مجموعة من أدوات التشفير المتخصصة التي توفر تشفير 256 بت من نوع AES ويعمل على أنظمة ويندوز، وماك، وأندرويد، تم تصميمه لتشفير الملفات على مجموعة متنوعة من الأنظمة الأساسية بما في ذلك الأجهزة المحمولة، وأجهزة التخزين المحمولة، والخدمات المستندة على السحابة، يأتي هذا البرنامج مزودًا بالعديد من الميزات مثل أداة إنشاء كلمات مرور قوية، مع توفر ميزة حذف الملفات التي تريد التخلص من المعلومات الموجودة فيها بشكل نهائي.

برنامج 7-Zip

قد يعرف الكثيرون برنامج 7-Zip كونه برنامج يساعد في الأرشفة لكنه يقدم أكثر من ذلك بكثير، حيث يقوم بضغط الملفات لتقليل مساحة التخزين وزيادة سرعة نقلها، وبالإضافة إلى ذلك إنه يوفر تشفيرًا قويًا للبيانات المخزنة، والتي يتم نقلها، يعتبر 7-Zip قوي وسهل الاستخدام بالنسبة للمؤسسات الصغيرة، والأفراد، يعمل هذا البرنامج على نظام التشغيل ويندوز، وماك، ولينوكس، كما أنه مجاني تمامًا للاستخدام.

الكاتب: فراس أشرم

المصادر: 1, 2, 3, 4



