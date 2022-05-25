تقرير: ارتفاع الاصابات بين سائقي التوصيل في أمازون بشكل كبير في عام 2021

شهدت إصابات تسليم الشحنات في أمازون ارتفاعًا هائلاً في عام 2021 ، وفقًا لتقرير حديث صادر عن مركز التنظيم الاستراتيجي (SOC).

من ناحية أخرى ، يقول بائع التجزئة العملاق عبر الإنترنت خلاف ذلك ، متفاخرًا بأن معدلات الحوادث قد انخفضت بالفعل بشكل كبير ، مستشهدة بإجراءات السلامة الخاصة بها.

ارتفاع إصابات التوصيل في أمازون في 2021؟

وفقًا لتقرير اخباري نشره موقع Engadget ، اكتشفت دراسة أجرتها شركة SOC أن هناك سببًا متزايدًا للإصابات بين عمال التوصيل التابعين لجهات خارجية في أمازون.

تُظهر البيانات أن معدل إصابة توصيل أمازون قد ارتفع بشكل كبير في عام 2021 مقارنة بأرقام عام 2020.

تزعم الدراسة الأخيرة أيضًا أن واحدًا من كل خمسة عمال تابعين لشركة أمازون قد أصيب في العام الماضي. كشفت بيانات SOC أيضًا أن معدلات الإصابة ارتفعت بنسبة 40٪ تقريبًا بين عامي 2021 و 2020.

دراسة إصابة التسليم في أمازون

من الجدير بالذكر أن SOC ، وفقًا لتقرير حديث صادر عن CNET ، هو تعاون من أربع نقابات عمالية.

يضيف Engadget أن SOC تضم نقابات مثل United Farmworkers of America ، و Service Employees International Union ، و Communications Workers of America ، و Teamsters ، والتي تدعي أنها تمثل حوالي 4 ملايين موظف.

بصرف النظر عن العدد المتزايد المزعوم لمعدلات التسليم في أمازون ، أشارت الدراسة أيضًا إلى أن حصص شركة التجزئة العملاقة لعمالها مرتفعة.

يقول التقرير أن مشغلي DSP والدعاوى القضائية من قبل مالكي DSP في الولايات المتحدة يزعمون أن “أمازون تضع حصصًا عالية بشكل لا يمكن إدارته لسائقي التوصيل”. تلاحظ CNET أن DSPs هي الشركات الصغيرة التي تقدم خدمات التوصيل إلى عملاق التكنولوجيا.

استشهدت دراسة SOC بإحدى الدعاوى القضائية. ادعت صراحةً أن أمازون تتوقع أن يقوم مشغل التوصيل بشحن حوالي 350-400 طرد لكل شاحنة في يوم واحد فقط.

ولجعل الهدف ممكنًا ، تقول الدعوى إن عامل التوصيل يحتاج إلى “إيقاف عمليات التسليم وفرزها وتسليمها وتوثيقها” لمدة دقيقة إلى دقيقتين تقريبًا لمدة 10 ساعات.

استجابة أمازون

ومع ذلك ، دحضت المتحدثة باسم أمازون ، كيلي نانتل ، مزاعم الدراسة في بيانها لـ Engadget.

يذكر نانتل أن التقرير الأخير “ينتقي البيانات من أقل من 10٪ من شركائنا في التوصيل.” ومع ذلك ، تضيف أنها تروي “قصة غير دقيقة ومضللة”.

ادعى المتحدث باسم أمازون أيضًا أن بائع التجزئة العملاق يعطي الأولوية للسلامة في شبكة التوصيل الخاصة به.

لكي نكون أكثر دقة ، تفاخر المتحدث الرسمي بأن الشركة التقنية تستخدم تقنيات مختلفة لخفض معدلات الإصابة ، مثل أنظمة الكاميرا.

كما زعم نانتل أن أرقام معدل الحوادث متناقضة مع التقرير الأخير ، قائلاً إنه انخفض بالفعل بمقدار النصف.

يؤكد المتحدث: “سنستمر في الاستثمار في أدوات أمان جديدة ونحاول أن نتحسن كل يوم”.