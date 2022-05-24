هواوي لم تعد في شراكة مع لايكا – Leica

تشتهر هواوي في الغالب في مساحة الهواتف الذكية الرائدة التي تعمل بنظام Android بكاميراتها ، خاصةً بالنسبة لإعدادات الكاميرا التي تحمل علامة Leica.

ولكن بالأمس ، أكدت Xiaomi رسميًا أن الشركة ستتعاون عن كثب مع Leica ، شركة الكاميرات التي تتخذ من ألمانيا مقراً لها ، لجلب تقنية صور Leica إلى كاميرات الهواتف الذكية القادمة. فهل ستؤثر شراكة Xiaomi-Leica الجديدة على شراكة Huawei-Leica السابقة؟

هواوي لم تعد في شراكة مع Leica

وفقًا لما أورده موقع Android Authority ، فقد تواصل فريقهم رسميًا مع هواوي عبر البريد الإلكتروني ، والذي ردت عليه هواوي رسميًا: “يمكننا أن نؤكد أن التعاون بين شركتينا (هواوي و Leica) انتهى في 31 مارس.”

ما يعنيه هذا هو أنه اعتبارًا من مايو 2022 ، لم تعد هواوي في شراكة مع Leica ، مما يعني نهاية هواتف هواوي الذكية التي تحمل علامة Leica.

للسياق ، كانت آخر هواتف هواوي الذكية التي تحمل علامة Leica هي Huawei P50 و Huawei P50 Pro والتي تم إصدارها العام الماضي مع مجموعة شرائح Qualcomm Snapdragon 888 4G.

يمثل إعلان انتهاء الشراكة حقًا نهاية حقبة الهواتف الذكية حيث اعتبرت هواوي حقًا أفضل كاميرا هاتف ذكي يمكن شراؤها بالمال. جلبت العلامات التجارية الرائدة التي تحمل علامة Leica مثل Huawei P20 Pro و Huawei P30 Pro سوق الهواتف الذكية مع ابتكارات استثنائية في كاميرات الهواتف الذكية مثل إعداد الكاميرا الثلاثية الأولى في العالم والتقريب البصري 5x في الهاتف الذكي.

ومع ذلك ، يمثل هذا فصلًا جديدًا للتصوير بالهواتف الذكية أيضًا. بالنظر إلى الإعلان الرسمي عن شراكة Xiaomi مع Leica لتحسين الكاميرا ، يبدو أنه حتى بعد الانفصال الرسمي عن هواوي ، لا تزال علامة Leica التجارية مهتمة بالبقاء في سوق الهواتف الذكية مع شريك جديد.

أعلنت شركة Xiaomi رسميًا أن شراكة Xiaomi-Leica ستؤتي ثمارها رسميًا في الهاتف الذكي الرائد القادم للشركة المقرر إطلاقه في يوليو 2022.