انستغرام قام بتحديث هويته المرئية بخط جديد وشعار أكثر إشراقًا والمزيد

قام انستغرام بتحديث هوية علامته التجارية من خلال إدخال بعض العناصر المرئية الجديدة. يتضمن محرفًا جديدًا وألوانًا وشعارًا وعناصر علامة تجارية أخرى. سيساعد التحديث المرئي الشركة على إنشاء تجربة غامرة أكثر لمجتمعها.

وفقًا لـ انستغرام ، تتضمن إعادة التصميم المرئي التغييرات التالية:

أعيد تصور التدرج اللوني بألوان نابضة بالحياة لتجعله يشعر بالإضاءة والحيوية ، ولإشارة إلى لحظات الاكتشاف.

تم تصميم خط جديد ، Instagram Sans ، مع وضع تراث انستغرام في الاعتبار ويتضمن نصوصًا عالمية متعددة.

نظام التصميم والتصميم الجديد الخاص بانستغرام يتقدم بالمحتوى ويحتفي بالإبداع والبساطة والتعبير عن الذات.

شعار انستغرام الجديد له نفس الشكل الأساسي. ومع ذلك ، فإن التغيير في التدرج اللوني. لن يدرك الكثير من الناس التغيير على الفور. إليك مقارنة جنبًا إلى جنب بين الشعار القديم والجديد: