واتساب سينهي دعم iOS 10 و iOS 11 في 24 أكتوبر

يقال إن خدمة المراسلة واتساب ستتخلى عن دعم iOS 10 و iOS 11 اعتبارًا من 24 أكتوبر 2022. هذا يعني أن مستخدمي iPhone الذين لا يزالون لديهم إصدارات iOS هذه على أجهزتهم سيُطلب منهم التحديث إلى الإصدارات الجديدة من أجل استخدام واتساب على هواتفهم الذكية.

سيستمر iOS 12 أو إصدار أحدث من iOS في دعم واتساب

تم الكشف عن المعلومات المتعلقة لدعم iOS 10 و iOS 11 من خلال تقرير WABetaInfo.

شارك WABetaInfo أيضًا لقطة شاشة للإشعار على iPhone ، لتأكيد انتهاء الدعم من واتساب.

وفقًا للنص الموجود في لقطة الشاشة ، سيتوقف واتساب عن دعم iOS 10 و iOS 11 بعد 24 أكتوبر 2022.

يمكن للأشخاص الذين يستخدمون iPhone 5s أو iPhone 6 أو أي إصدار أحدث من iPhone التحديث إلى iOS 12 لمواصلة دعم واتساب على أجهزتهم. ومع ذلك ، سيُطلب من الأشخاص الذين يستخدمون iPhone 5 أو iPhone 5C الترقية إلى iPhone أحدث لأن تحديث iOS 12 غير متاح لهذه الهواتف الذكية ، حسبما أضاف التقرير.