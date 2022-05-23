سيتم إطلاق Xiaomi Mi Band 7 في 24 مايو

ظهرت بالأمس أخبار عن إطلاق سلسلة Redmi Note 11T في الصين المقرر في 24 مايو والهواتف ليست الأجهزة الوحيدة التي تم إطلاقها في هذا الحدث. أكدت شركة Xiaomi إطلاق Mi Band 7 في نفس اليوم الذي يتم فيه إطلاق سلسلة Redmi Note 11T. حتى أننا نحصل على بعض التفاصيل حول مواصفاته بالإضافة إلى بعض الصور لتصميمه.

سيعتمد Mi Band 7 التصميم المألوف ولكن مع شاشة AMOLED مقاس 1.62 بوصة أعلى من حجم 1.56 بوصة في Mi Band 6. وستسمح اللوحة الأكبر بمزيد من تعقيدات الساعة على شاشة الساعة والتي يجب أن تكون أسهل في القراءة من النماذج السابقة. سيكون من المثير للاهتمام أن ترى كيف تؤثر الشاشة الأكبر على عامل الشكل العام للسوار.

توضح الإعلانات التشويقية الجديدة أيضًا تفاصيل وجود NFC والتي من المرجح أن تعتمد على السوق مرة أخرى. تشمل الميزات الأخرى معدل ضربات القلب وأكسجين الدم وقياسات بيانات التمرين بالإضافة إلى المزيج المعتاد من التطبيقات المضمنة للطقس وأدوات التحكم في الموسيقى وأجهزة الإنذار.