تقول شركة الأمن السيبراني إن سيارات تسلا عرضة للقرصنة بسبب البلوتوث

قالت شركة الأمن السيبراني إن سي سي جروب إن تسلا من بين أكثر السيارات عرضة للاختراق بسبب البلوتوث الخاصة بها. وقالت المجموعة إنه يمكن فتح قفل السيارات والتحكم فيها عن بعد بواسطة قراصنة يمكنهم استغلال ثغرة أمنية في نظام البلوتوث.

اختراق سيارات تسلا والسبب يرجع الى البلوتوث

وقالت إن سي سي في بيان: “هذا يثبت أن أي منتج يعتمد على اتصال موثوق به يكون عرضة للهجمات حتى من الجانب الآخر من العالم”. BLE تعني Bluetooth Low Energy ، وهي تقنية مستخدمة في السيارات وأقفال Bluetooth التي ستفتح أو تفتح تلقائيًا عندما يكون جهاز مصرح به قريبًا. على الرغم من أنها ميزة ملائمة ، إلا أنها ليست محصنة ضد الهجمات ، والتي كانت نقطة تجربة NCC.

تم تنفيذ الاختراق على طراز 2021 Tesla Model Y ، لكن NCC Group تؤكد أن أي قفل يستخدم تقنية BLE ، بما في ذلك الأقفال الذكية السكنية ، يمكن فتحه بنفس الطريقة. هذا يعني بشكل أساسي أنه مع وجود التكنولوجيا الصحيحة في الأيدي الخطأ ، يمكن السيطرة على السيارة أو المنزل.

ذكرت المجموعة أيضًا أن الثغرة الأمنية في أقفال BLE ليست تقليدية ولن يتم إصلاحها بتحديثات البرامج. بالإضافة إلى ذلك ، لم يتم تصميم المصادقة المستندة إلى BLE المضافة في الأصل للاستخدام في آليات القفل ، كما يشير التقرير. بدلاً من ذلك ، تم تطوير BLE لتطبيقات اللياقة البدنية والرعاية الصحية والترفيه المنزلي.

أضافت NCC فيما يتعلق بمصادقة BLE: “في الواقع ، تستخدم الأنظمة التي يعتمد عليها الأشخاص في حماية سياراتهم ومنازلهم وبياناتهم الخاصة آليات مصادقة التقارب التي يمكن اختراقها بسهولة باستخدام أجهزة رخيصة الثمن”. “يوضح هذا البحث خطر استخدام التقنيات لأسباب أخرى غير الغرض المقصود منها ، لا سيما عندما يتعلق الأمر بقضايا أمنية.”