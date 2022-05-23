اطلبها تطلق برنامج التحول الرقمي لتجار الجملة ومتاجر التجزئة

تعزيزًا لمساهمتها الفاعلة وريادتها في رقمنة قطاع المركبات وبيع قطع الغيار، أطلقت اطلبها برنامج التحول الرقمي لمبيعات الجملة “Expansion” والذي يهدف لمساعدة تجار الجملة على للوصول إلى عدد أكبر من المستهدفين وتحقيق مؤشرات أداء عالية لأعمالهم، وذلك بطريقة مؤتمتة بالكامل.

تستهدف اطلبها من برنامج التحول الرقمي إلى خدمة تجار الجملة ومحلات التجزئة عبر نظام مؤتمت بتقنيات مبتكرة يساعدهم على الوصول إلى جميع قطع الغيار من مختلف الوكلاء والموردين في وقت واحد بسرعة وسلاسة دون الحاجة للتواصل المباشر مع كل وكيل على حدة، وسيمكن البرنامج التجار ومحلات التجزئة من خفض تكاليف التوصيل وتوفير الوقت.

سيبدأ هذا البرنامج بالتعاون مع 6 وكلاء سيارات للبيع بالجملة، وسيخدم أكثر من 1,300 منشأة ومتجر تجزئة سبق لهم التسجيل للاستفادة من الخدمة المبتكرة من اطلبها؛ على أن يتوسع البرنامج ليشمل المزيد من الوكلاء والموردين وخدمة منشآت ومتاجر تجزئة أكثر في كافة أنحاء المملكة.

وبهذه المناسبة، قال صالح الثريا، المؤسس الشريك والمدير التنفيذي، معلقًا: “يهدف النظام إلى أتمتة مبيعات الجملة والقطاع بشكل كامل، حيث سيمكن المتاجر من الحصول على قطع أصلية مضمونة بأسعار تنافسية عالية جدًا مع مزايا متعددة بما فيها خدمة الاسترداد النقدي”.

وأكمل الثريا حديثه قائلًا: “نسعى لخدمة قطاع الجملة وأتمتة القطاع بشكل كامل لتسريع عملية التوريد، فمع البرنامج الجديد لن يحتاج المتجر أو المنشأة إلى أيام وأسابيع لإنهاء الطلب للانتهاء من الإجراءات الروتينية بين الموردين والمتاجر والقيام بخدمات التوصيل واختصار هذه المدة ليوم وأقل”.

تُمكن اطلبها عبر تطبيقها على الهواتف الذكية المستخدمين من الحصول على خدمات ما بعد البيع قطع الغيار الأصلية من الوكلاء مباشرة لتصلهم أمام عتبات منازلهم، كما توفر خدمات أخرى متكاملة للمستخدمين مثل تغيير الزيوت وخدمة التقدير المتنقل للحوادث وتغيير الإطارات وتوفير الاكسسوارات المختلفة.

ويعتبر تطبيق اطلبها القناة الرقمية الرسمية لـ18 وكيل سيارات معتمد في السعودية، حيث يقدم للمستخدمين بأي مكان بالمملكة خدمات ما بعد البيع وشراء قطع غيار أصلية مضمونة وبأسعار تنافسية، كما يوفر التطبيق الوقت والجهد على المستخدمين مع تكفله بتوصيل طلباتهم خلال فترة وجيزة دون اضطرارهم للذهاب إلى فروع الوكلاء الرسميين للحصول على القطع الأصلية.