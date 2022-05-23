اطلاق منصة امنادز للتسويق بالعمولة وإدارة إعلانات المؤثرين

أعلنت “امنادز” منصة التسويق بالعمولة وإعلانات المؤثرين، عن إطلاقها الرسمي لمنصة التسويق بالعمولة وإدارة إعلانات المؤثرين، والتي تتيح لأصحاب المتاجر الإلكترونية والتطبيقات، الإعلان بنظام العمولة لكل طلب، عن طريق تعزيز وتطوير الأعمال التشغيلية للإعلانات عبر المؤثرين.

تتيح “امنادز” لأصحاب المتاجر الإلكترونية والتطبيقات؛ حلول تقنية متكاملة لتحقيق قيمة إضافية للمؤثرين والعلامات التجارية.

تمكِّن المنصة لعملائها الوصول إلى عدد هائل من المؤثرين النشطين من جميع أنحاء الشرق الأوسط، بسواعد فريق متخصص في مجال إعلانات المؤثرين

يجدر بالذكر، أن امنادز تأسست مطلع عام ٢٠٢٢ ، ولديها اليوم قاعدة بأكثر من 3000 مؤثر في المملكة، وتضع على أجندتها خطة مستقبلية لتوسيع خدمتها لتغطي الشرق الاوسط وشمال افريقيا.

في ظل سعي “امنادز” منصة التسويق بالعمولة وإعلانات المؤثرين، لتلبية احتياجات العملاء وسلوكهم وتوجه السوق وحجمه، فقد أعلنت امنادز إطلاقها الرسمي لمنصة تهدف لأصحاب المتاجر الإلكترونية والتطبيقات، الإعلان لدى المؤثرين بنظام العمولة

تأسست AmnAds المتخصصة في التسويق مقابل النتائج في المملكة العربية السعودية عام 2022, وتقدم المنصة خدماتها في الشرق الاوسط عن طريق تطبيقا ومنصتها الرقمية على الويب.

وتسعى امنادز الى تسهيل إدارة الحملات الإعلانية بواسطة المؤثرين وبعدة أساليب أبرزها التسويق مقابل العمولة.