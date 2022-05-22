يأتي Android 11 بنسبة 28.3٪ في المرتبة الأولى من أنظمة التشغيل

شهد العام الماضي إطلاق أحد أشهر إصدارات Android ، الإصدار 12 ؛ جلب هذا التحديث العديد من التغييرات التي يمكن أن يلاحظها المستخدمون. ومع ذلك ، وفقًا لمخطط توزيع Android في عام 2022 ، لم يتمكن نظام التشغيل Android 12 من الفوز بلقب نظام التشغيل الأكثر شيوعًا ؛ كما اتضح ، تمكن نظام التشغيل Android 11 من الفوز باللقب الأول.

للتذكير ، تمكنت Google من تحديث إحصائيات التوزيع الخاصة بها على أساس شهري بشكل منتظم. توضح هذه الإحصائية إصدار Android الذي تمكن من اكتساب حصة في السوق ويمكن أن توفر هذه المشكلة معلومات جيدة للمستخدمين. ومع ذلك ، توقفت Google عن تحديث البيانات. في الآونة الأخيرة ، غيرت Google قرارها بإلغاء تحديث المحتوى المذكور وأصدرت الآن ملفًا إحصائيًا جديدًا. سيتم تحديث الرسوم البيانية الحالية كل ستة أشهر أو سنة.

وفقًا لبيانات التوزيع الجديدة لعام 2022 ، والتي تم نشرها واستطاعت تقديم معلومات جيدة لمستخدمي وعشاق Android ، يُعرف Android 11 بأنه الإصدار الأكثر انتشارًا من Android ، وهو ما يقرب من 28.3٪ من هواتف Android التي تعمل به. ليس من السيئ معرفة أن نظام التشغيل Android 11 هو التالي بعد Android 10 بحصة سوقية تبلغ 23.9٪.

في المركز الثالث حيث استطاع نظام Android 9 قدم أن يحتل المرتبة الثالثة بنسبة 16.2٪ من حصة السوق ، وفي المركز الرابع يمكن رؤية اسم Android 8 Orio ، ومن المثير للاهتمام معرفة أنه يحتوي على 11.6٪ من حصة السوق. يمكنك أن ترى أنه كلما اقتربنا من النماذج القديمة ، ستنخفض الأرقام والنسب المعلنة ؛ بالطبع ، لا ينبغي أن يكون مفاجئًا أنه كل عام ، مع إصدار إصدارات جديدة من Android ، نرى تحديثات من مستخدمين آخرين.