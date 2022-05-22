كوالكوم تعلن عن Snapdragon 7 Gen 1

قد تكون Snapdragon 8 Gen 1+ من كوالكوم هي الشريحة الرئيسية الافتراضية الجديدة في عالم الأندرويد ، لكننا حصلنا أيضًا على خيار جديد متوسط المدى مع Snapdragon 7 Gen 1. منصة 4nm الجديدة تجلب العديد من الأوائل إلى سلسلة SD 7 بما في ذلك محرك AI المخصص من كوالكوم ، ما يصل إلى 200 ميجابكسل التقاط الصور و Android Ready SE لحلول النقود الإلكترونية.

تم تسجيل مجموعة Kryo CPU بسرعة تصل إلى 2.4 جيجا هرتز جنبًا إلى جنب مع وحدة معالجة الرسومات Adreno 662. تدعي كوالكوم أن الشريحة الجديدة تتعامل مع الرسومات بنسبة 20 ٪ أسرع من Snapdragon 778G المنتهية ، بينما يقال إن مهام الذكاء الاصطناعي تعمل بشكل أفضل بنسبة 30 ٪ على النظام الأساسي الجديد.

يُزعم أن Adreno Frame Motion Engine يضاعف إطارات الإطارات في الألعاب مع الحفاظ على نفس استهلاك الطاقة مثل SD 778G. يمكن للشريحة الجديدة التعامل مع ما يصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي LP-DDR5.

يحصل SD 7 Gen 1 أيضًا على مودم Snapdragon X62 5G قادر على سرعات تنزيل تبلغ 4.4 جيجابت في الثانية مع اتصال 5G احتياطي مزدوج في كل من الوضعين (SA) وغير المستقل (NSA). يتوفر WiFi 6E أيضًا كما هو الحال مع Bluetooth 5.3 مع Snapdragon Sound ودعم aptX.

يوفر كوالكوم Spectra Triple ISP الدعم لالتقاط صور تصل إلى 200 ميجابكسل وتسجيل فيديو 4K HDR. يمكن هنا أيضًا التقاط صور HEIC 10 بت وتسجيل فيديو HEVC. يأتي الإصدار الآخر أولاً في Android SE ومحرك الإدارة الموثوق به والذي يعد بأمان مثالي للمفاتيح والمحافظ الرقمية.

من المتوقع أن تصل الدفعة الأولى من هواتف Snapdragon 7 Gen 1 في غضون أسابيع قليلة من مجموعة واسعة من الشركات المصنعة. من المتوقع أن يكون Reno8 Pro من Oppo هو أول هاتف في السوق بمجموعة شرائح جديدة عندما يتم الإعلان عنه في 23 مايو.