الأخبار
سيحتفظ هاتف Xiaomi 12 Ultra بمواصفات كاميرا Xiaomi 11 Ultra
هناك شائعة أخرى تدعم هاتف Xiaomi 12 Ultra للحفاظ على نفس مواصفات الكاميرا مثل Mi 11 Ultra. سيكون لدى Xiaomi 12 Ultra كاميرا 120x ، 12-120mm ، f / 1.95-4.1 ، والتي تتزامن مباشرة مع Ultra الحالي.
دعنا نوضح المواصفات – يشير 12-120 مم إلى المسافة البصرية المغطاة من 48 ميجابكسل 12 مم مكافئ فائق السرعة إلى 48 ميجابكسل 120 مم. تشير الأرقام الأخرى إلى فتحات عدسات الكاميرا – بدءًا من f / 1.95 للكاميرا الرئيسية وتنتهي عند أبطأ f / 4.1 من عدسة periscope المقربة.
تتفق معظم الشائعات على أن هاتف Xiaomi 12 Ultra سيحتفظ بمواصفات الكاميرا ، على الرغم من أن بعض الناس توقعوا عدسات أكثر إشراقًا على الأقل. ومع ذلك ، فإن الانتقال إلى شريحة Snapdragon 8 Gen 1 الأسرع يمكن أن يجلب الفوائد التي تشتد الحاجة إليها في السرعة ، وربما بعض تحسينات معالجة الصور أيضًا.