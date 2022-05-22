تم تحديث iTunes لنظام التشغيل Windows إلى الإصدار 12.12.4 مع إصلاحات الأمان

أصدرت Apple هذا الأسبوع بهدوء تحديثًا لإصدار Windows من مشغل الموسيقى iTunes الخاص بها. ومع ذلك ، بدلاً من إضافة ميزات جديدة ، يركز التحديث على إصلاح الأخطاء والاختراقات الأمنية لأولئك الذين لا يزالون يعتمدون على iTunes.

وفقًا لصفحة ويب دعم Apple ، يعمل iTunes 12.12.4 على إصلاح خمسة اوامر مختلفة يمكن استخدامها لتنفيذ تعليمات برمجية عشوائية من خلال مشغل الموسيقى.

سمحت إحدى الثغرات المحددة في خدمة الأجهزة المحمولة ، التي تدير الاتصال بين أجهزة الكمبيوتر وأجهزة iOS ، للتطبيق بحذف الملفات من الكمبيوتر دون إذن. تم إصلاح الثغرات الأخرى المتعلقة بـ AppleGraphicsControl و ImageIO و WebKit.

توصي Apple مستخدمي Windows بتنزيل أحدث إصدار من iTunes من متجر Microsoft. ومع ذلك ، لا يزال التطبيق متاحًا كتنزيل منفصل من خلال موقع ويب Apple (يتطلب Windows 8 أو أحدث). مطلوب iTunes على Windows للوصول إلى Apple Music في وضع عدم الاتصال وإدارة أجهزة iPhone و iPod و iPad.

بالطبع ، نظرًا لأنه تم إيقاف iTunes على macOS منذ سنوات ، فإن التحديث ليس مطلوبًا لمستخدمي Mac.

iTunes على نظام Windows

على الرغم من أن Apple Music لديها تطبيق خاص بها على iOS و macOS وحتى Android ، لا يزال مستخدمو Windows يعتمدون على iTunes – والذي أصبح قديمًا في هذه المرحلة ويفتقر إلى بعض الميزات المتوفرة على الأنظمة الأساسية الأخرى.

يمكن لمستخدمي Apple Music على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows تنزيل بعض البرامج البديلة مثل Cider. ومع ذلك ، فإن هذه التطبيقات لا تحل محل iTunes عندما يتعلق الأمر باستعادة أجهزة iOS.