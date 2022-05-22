انستجرام يبدأ في اختبار ميزة جديدة يعرض ثلاث قصص فقط في وقت واحد

هل سبق لك أن مررت بلحظة اضطررت فيها إلى النقر بقوة على مئات القصص التي نشرها شخص ما على انستجرام الخاص بك؟ إذا كنت شخصًا يجد هذا الأمر محبطًا ، فلدينا أخبار سارة لك.

بدأ تطبيق مشاركة الصور والفيديو في العمل على طريقة جديدة لعرض القصص التي تحل هذه المشكلة بالضبط.

ستُظهر هذه الطريقة الجديدة في عرض القصص للمشاهدين أول ثلاث قصص فقط مع إخفاء البقية عنها والتخطي إلى القصص التالية في الخلاصة ، فماذا تفعل إذا كنت تريد عرض جميع قصص الحساب؟ حسنًا ، عليك ببساطة النقر فوق الزر “رؤية الكل” الذي سيفتح جميع قصصهم.

لا تهدف هذه الميزة إلى منع الأشخاص من نشر المزيد من القصص ، ولا يزال العدد الحالي لقصص انستجرام التي يمكنك نشرها 100 ، ولكن ما تنوي هذه الميزة فعله هو جعل مستخدميها يشاهدون قصصًا من المزيد من الأشخاص في إطار زمني قصير.

هذا يعني أنك إذا لم تكن مهتمًا بمشاهدة قصة شخص ما ، فأنت تريد النقر على قصته بالكامل وستظهر ببساطة في القصة التالية بثلاث نقرات.

يعد هذا التحديث ضروريًا لمنشئي المحتوى الذين ينشرون محتوى القصة على انستجرام ، حيث سيتعين عليهم جعل قصصهم أكثر جاذبية للمستخدمين للنقر على زر عرض الكل والحصول على آراء مهمة حول قصصهم.

اعتبارًا من الآن ، لا تزال الميزة قيد الاختبار والميزة خارجة فقط لعدد صغير من المستخدمين ، وبالتالي يمكن إثبات أن تطبيق مشاركة الصور لا يزال يختبر الميزة وقد يجري بعض التغييرات وفقًا لتفضيلات المستخدم.

بالنظر إلى حقيقة أن الميزة في مرحلة الاختبار ، لا يمكننا تقدير إصدارها الرسمي ، ولكن ما يقدره الناس هو حقيقة أنها قد تؤثر سلبًا على منشئي انستجرام. هل تعتقد نفس الشيء؟