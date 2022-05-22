أفضل 10 أدوات مجانية لتطوير تطبيقات أندرويد

يعد تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة من المجالات المهنية المربحة والتي يتزايد الطلب عليها باستمرار نظراً للحاجة الدائمة لتطبيقات جديدة، ومع ظهور أدوات تطوير تطبيقات الهاتف المحمول مفتوحة المصدر أصبحت مهمة تطوير التطبيقات التفاعلية بسيطة ولا تحتاج لعناء كبير، حتى الأشخاص الذين لا يمتلكون خبرة تكنولوجية كبيرة أصبحوا الآن قادرين على استخدام الأدوات المجانية مفتوحة المصدر لتطوير تطبيقات الهاتف المحمول.

تطبيقات مجانية مفتوحة المصدر لتطوير تطبيقات أندرويد

تطبيقات الأجهزة المحمولة مفتوحة المصدر هي التطبيقات التي يكون كود المصدر الخاص بها متاحًا لمطوري الطرف الثالث يمكنهم مشاهدته، وتعديله وإضافة بعض الميزات المحددة عن طريق تغيير كود المصدر، تعمل التطبيقات مفتوحة المصدر على العديد من أنظمة التشغيل مثل أندرويد، وويندوز، ولينوكس، وIOS.

نُدرج لك أدناه أفضل برامج تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة المجانية والتي يمكن أن تساعدك في تصميم تطبيق أندرويد للجوال بكل سهولة.

برنامج PhoneGap

فون جاب هو برنامج تطوير تطبيقات جوال مفتوح المصدر يستطيع المستخدمون من خلاله تصميم تطبيقاتهم الخاصة باستخدام لغات مثل جافا سكريبت، و CSS وما إلى ذلك، باستخدام برنامج تطوير تطبيقات الهاتف المحمول المجاني فون جاب ستتمكن من دمج التغييرات في أي مرحلة من مراحل تطوير التطبيق ومعاينتها أيضًا، يتوفق PhoneGap مع أنظمة التشغيل المختلفة فهو يعمل بشكل جيد على الأجهزة المحمولة، وأجهزة الكمبيوتر المكتبية، ويتيح لك هذا التطبيق استخدام أداة خارجية تم تطويرها بواسطة مجتمع PhoneGap لاختبار التعليمات البرمجية الخاصة بك وتصحيحها.

برنامج Buildfire

يعد هذا البرنامج أحد أفضل البرامج لتطوير تطبيقات أندرويد حتى لو لم تكن لديك خبرة بالبرمجة، يساعد في تطوير تطبيقات أندرويد عبر الإنترنت لمختلف المجالات مثل التجارة الإلكترونية، والتطبيقات التعليمية، والأحداث، والبودكاست، وغير ذلك الكثير، باستخدام لوحة معلومات Buildfire ستتمكن من مراقبة التغييرات التي أجريتها على تطبيقك مباشرةً، وإضافة ميزات إليه، يقدم برنامج تطوير التطبيقات مفتوحة المصدر Buildfire العديد من المكونات الإضافية التي يمكنك استخدامها لتحسين وظائف تطبيقك. يمكن استخدام هذا البرنامج لتطوير تطبيقات الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد، وIOS.

برنامج NativeScript

NativeScript هو أحد برامج تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة مفتوحة المصدر الأعلى تقييمًا، وهو يدعم إنشاء تطبيقات أجهزة أندرويد، و IOS، يشتهر NativeScript بقدرته على إنشاء تطبيقات أصلية بالفعل باستخدام جافا سكريبت، وهو أحد الأدوات المستخدمة على نطاق واسع لتطوير الواجهة الأمامية عبر الأنظمة الأساسية، يسمح هذا البرنامج بالوصول المباشر إلى جميع واجهات برمجة التطبيقات للنظم الأصلي الأساسي باستخدام جافا سكريبت، أو تايب سكريبت، أو Angular، مما يوفر تجارب متفوقة تشبه التجارب الأصلية على الويب، وأندرويد، و IOS يمتلك NativeScript مجموعة كبيرة من المكونات الإضافية، والقوالب لتطوير التطبيقات بشكل أسرع، كما يتنافس هذ البرنامج منافسةً قويةً مع أطر مثل أيونيك، ورياكت ناتيف، وفلوتر.

برنامج فلوتر

باستخدام برنامج تطوير تطبيقات أندرويد Flutter الذي تم إنشاؤه بواسطة جوجل ستتمكن من تطوير تطبيق أندرويد يعمل على الإنترنت، مما يجعل فلوتر أحد أفضل البرامج لتطوير تطبيقات أندرويد هو أنه يمكنك إنشاء تطبيقات متوافقة مع الأجهزة المحمولة، وسطح المكتب باستخدام قاعدة برمجية واحدة.

يوفر برنامج فلوتر لتطوير تطبيقات أندرويد أدوات قابلة للتخصيص لإنشاء واجهة تطبيق بسرعة، ويمكنك من خلاله تصميم تطبيق لكل من أجهزة أندرويد، وIOS، كما تتوفر دروس فيديو على متصفح جوجل لمساعدتك في كل مرحلة من مراحل تطوير التطبيقات على Flutter، كما يمكنك الاستعانة بمجتمع البرنامج الذي يقدم لك معلومات تجعل رحلة إنشاء التطبيق أكثر سهولة.

برنامج فيلجو

يمكن استخدام برنامج تطوير تطبيقات الهاتف المحمول مفتوح المصدر Felgo لإنشاء تطبيقات متوافقة مع أنظمة أندرويد، وويندوز، ولينوكس، و IOS، يعد برنامج تطوير التطبيقات المجاني فيلجو أيضًا منصةً مفيدةً لإنشاء ألعاب ثلاثية الأبعاد، كما تتيح لك واجهة البرنامج سهلة الاستخدام إمكانية تصميم تطبيقات مرنة مع الكثير من المميزات، يمكن استخدام فيلجو من خلال متصفح الويب الخاص بك دون الحاجة إلى تثبيته كبرنامج على سطح المكتب، باستخدام Felgo ستتمكن من إنشاء التطبيقات، ونشرها، وتوزيعها من خلال السحابة، يساعد هذا البرنامج في العثور على الأخطاء في التعليمات البرمجية بسرعة مما يتيح إمكانية برمجة تطبيق بسرعة كبيرة، ولا بد أن نشير إلى أن فيلجو مناسب جدًا للمبتدئين.

منصة Appcelerator

تدعم منصة المبسط “ Appcelerator” الإنشاء السلس لتطبيقات الأجهزة المحمولة من خلال الاستفادة من ميزة إعادة استخدام الكود، وهي إحدى من الأدوات المجانية لتطوير تطبيقات أندرويد مفتوحة المصدر التي تساعدك على إنشاء تطبيقات متوافقة مع أنظمة تشغيل متعددة باستخدام جافا سكريبت، هي الحل الأول لتطوير الأجهزة المحمولة عبر الأنظمة الأساسية والتي يتم استخدامها من قبل أكثر من 250 ألف من مطوري الأجهزة المحمولة، و35 ألف تطبيق.

برنامج موبينكيوب

تستطيع تطوير تطبيق أندرويد عبر الإنترنت بشكل مجاني باستخدام Mobincube الذي يتميز بواجهة تفاعلية سهلة الاستخدام، حيث يمكنك باستخدامه تطوير أنواع مختلفة من التطبيقات مثل تطبيقات الأعمال، والتعليمية، والصحية، والألعاب، وما إلى ذلك بكل سهولة من خلال واجهة السحب والإفلات، باستخدام خيار التخصيص عالي المستوى في Mobincube ستتمكن من تصميم مظهر تطبيقك بنفسك، أو عبر استخدام قوالب معدة مسبقًا، يوفر لك هذا البرنامج إمكانية تنزيل تطبيقاتك من قبل المستخدمين بعدد غير محدود من المرات بمجرد نشره على متاجر التطبيقات، كما يساعدك البرنامج على تحقيق الدخل عن طريق وضع إعلانات في تطبيقاتك التي قمت بتصميمها، موبينكيوب مجاني للاستخدام، ولكن الإصدار المتميز منه يبدأ بسعر 263 دولار شهرياً، حيث يوفر الإصدار المميز خيارات تحقيق الدخل.

برنامج أيونيك

Ionic هو أيضًا إحدى أهم برامج تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة مفتوحة المصدر، تم تصميم أيونيك ليساعدك على إنشاء تطبيقات تعمل على العديد من أنظمة التشغيل مثل ويندوز، و أندرويد، و IOS باستخدام قاعدة كود واحدة، الإصدار المجاني من البرنامج مناسب لإنشاء تطبيقات تفاعلية عبر أنظمة التشغيل الأساسية، باستخدام هذا البرنامج ستتمكن من تصميم التطبيقات بشكل أسرع، واختبارها أيضًا بوتيرة أسرع، تتضمن مكتبة Ionic على أكثر من 100 مكون إضافي لبناء تطبيقات بوظائف مختلفة، ويقدم دعمًا مخصصًا، وحلولًا فريدةً مصممةً خصيصًا لكل مستخدم.

برنامج Xamarin

تم تطوير برنامج Xamarin بواسطة مايكروسوفت وهو يقدم آلية اختبار قوية تصحح أخطاء التعليمات البرمجية على الفور في تطبيقات الهواتف المحمولة، يساعدك هذا البرنامج على إنشاء تطبيقات جوال فعالة لنظامي التشغيل IOS، وأندرويد باستخدام لغات البرمجة دوت نت، وسي شارب، ومن خلال استخدام برنامج تطوير التطبيقات المجاني Xamarin ستتمكن من الاستفادة من خدمات ومكونات مايكروسوفت، يقدم هذا البرنامج مجموعة من البرامج التعليمية للمبتدئين عبر الإنترنت تساعدهم على التعرف على واجهته، وآلية العمل عليه، كما يمكنك الاستفادة من الدعم والموارد لتطوير التطبيقات من مجتمع مطوري Xamarin الذين لن يبخلوا عليك في أي معلومة تنقصك.

برنامج كيو تي

برنامج QT هو منشئ تطبيقات أندرويد عبر الإنترنت يمكنك استخدامه لبرمجة تطبيقات تفاعلية للأجهزة المحمولة تعمل بسلاسة على كافة الأجهزة، وأنظمة التشغيل المختلفة، يوفر منشئ تطبيقات الأجهزة المحمولة مفتوح المصدر QT استوديو تصميم يمكن من خلاله استيراد التصميمات من فوتوشوب، كما يوفر مجموعة واسعة من المكتبات المفيدة لتطوير تطبيقات الهواتف المحمولة تعمل على أنظمة التشغيل الأساسية، ويتيح لك أداة فعالة لإدارة التطبيقات من خلال إضافة أدوات مساعدة وإضافات جديدة متى شئت.

الكاتب: فراس أشرم

المصادر: 1, 2, 3



