تسريب المواصفات المحتملة لـ Xiaomi Poco X4 GT

وفقًا للمعلومات المنشورة ، يمكن القول أن الهاتف الذكي Poco X4 GT قيد الإنتاج. توضح قائمة قاعدة بيانات IMEI أن جهازًا يحمل رقم الطراز 22041216G قيد الإنشاء. وفقًا للمعلومات المتاحة ، يعد هذا الجهاز نسخة معدلة أو محسّنة من الهاتف الذكي Redmi Note 11T Pro ، والذي سيصدر في 24 مايو في الصين. على الرغم من عدم وجود تأكيد رسمي لـ Poco X4 GT ، فمن المحتمل أن يتم إطلاقه رسميًا في السوق العالمية في الأسابيع القليلة المقبلة. قبل الإفصاح عن مزيد من المعلومات ، انتشرت بعض الشائعات حول المواصفات الفنية المحتملة لهاتف Xiaomi الجديد.

المواصفات الممكنة لـ Poco X4 GT

هذا الجهاز مزود بشاشة LCD مقاس 6.6 بوصة بدقة Full HD Plus ومعدل تحديث يبلغ 144 هرتز. من المحتمل أن نرى مستشعر صورة شخصية بدقة 20 ميجابكسل في المقدمة. يوجد أيضًا على الجزء الخلفي من الجهاز مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجابكسل ومستشعر عريض بدقة 8 ميجابكسل ومستشعر عمق ماكرو أو 2 ميجابكسل. تشير بعض المعلومات الأخرى إلى أن Redmi Note 11 T Pro من المحتمل أن يكون مزودًا بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجابكسل.

سيحصل هذا الجهاز على طاقته من معالج MediaTek Dimensity 8100 الرئيسي. من المتوقع أن يكون الهاتف الذكي مزودًا بـ 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 أو 256 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية. يبدو أيضًا أن هذا الهاتف الذكي سيكون مزودًا بواجهة مستخدم MIUI 13 ، والتي تعتمد على Android 12.

تشير بعض المعلومات المسربة إلى أن هاتف Xiaomi الجديد سيعمل ببطارية 5000 مللي أمبير ، إلى جانب دعم تقنية الشحن السريع بقدرة 67 وات. من المحتمل أن يأتي الجهاز بمواصفات وميزات أخرى مثل المحرك الخطي X-axis وتقنية NFC وصوت الاستريو المزدوج. للأمان ، يمكنك أيضًا الإشارة إلى مستشعر بصمة الإصبع على اليمين ، والذي يجب تحديده باستخدام مفتاح التشغيل.

ضع في اعتبارك أنه يجب اعتبار Poco X4 GT خليفة Poco X3 GT. يتمتع Poco X3 GT بمواصفات رئيسية مثل شاشة LCD مقاس 6.6 بوصة مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز. حصل الجهاز أيضًا على طاقة من المعالج الرئيسي MediaTek Dimensity 1100 ، وذاكرة الوصول العشوائي LPDDR4x ، والتخزين الداخلي UFS 3.1 ، ومستشعر مزدوج 64 ميجابكسل ، و 8 ميجابكسل فائق العرض و 2 ميجابكسل. يمكن لعشاق السيلفي أيضًا استخدام مستشعر سيلفي 16 ميجابكسل في X3 GT لالتقاط الصور أو إجراء مكالمات الفيديو. ضع في اعتبارك أن هذا الهاتف الذكي يستقبل طاقته من بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة ، ونرى أيضًا دعمًا لتقنية الشحن السريع بقدرة 67 وات.