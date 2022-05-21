اعلان سعر Samsung Galaxy A13 5G في أوروبا

في ديسمبر 2021 ، كشفت شركة التكنولوجيا الكورية الجنوبية العملاقة عن هاتفها الذكي Samsung Galaxy A13 5G كهاتف ذكي منخفض التكلفة في السوق الأمريكية. في الآونة الأخيرة ، شوهد هذا الجهاز في قائمة Google Play ، مما يشير إلى الإصدار المبكر للمنتج في الأسواق الأوروبية.

وفقًا للتقارير المنشورة ، فقد تم تسريب سعر Galaxy A13 5G في أوروبا. سيكون الهاتف الذكي منخفض التكلفة 5G متاحًا مقابل 179 يورو للطراز مع 3 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 32 جيجابايت من التخزين الداخلي ، وفقًا للتقارير الإخبارية. سيكون متاحًا أيضًا مقابل 209 يورو لذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بسعة 4 جيجا بايت وذاكرة التخزين 64 جيجا بايت ، ولكن مقابل 239 يورو لذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بسعة 4 جيجا بايت وذاكرة التخزين الداخلية 128 جيجا بايت. بناءً على المعلومات المنشورة ، يمكن القول أن هذا الجهاز سيكون متوفرًا بثلاثة ألوان مختلفة: الأسود والأزرق والأبيض.

المواصفات الفنية لجهاز Samsung Galaxy A13 5G

سيحتوي Samsung Galaxy A13 5G على شاشة LCD مقاس 6.5 بوصة بدقة 720 × 1600 بكسل ، ومعدل تحديث 90 هرتز ، وتصميم Infinity-V. يتلقى هذا الجهاز طاقته من معالج MediaTek Dimensity 700 الرئيسي. يأتي هاتف Samsung الجديد ذو الأسعار المعقولة أيضًا مزودًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) تصل إلى 4 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت في الولايات المتحدة. ومع ذلك ، يُقال أن الطراز الأوروبي سيكون متاحًا بحد أقصى 128 جيجابايت للتخزين الداخلي. لا تنس أن هذا الجهاز سيدعم microSD و NFC.

سيتم تجهيز الهاتف الذكي الجديد Samsung Galaxy A13 5G بكاميرا مزدوجة في الخلف مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل ومستشعر ماكرو 2 ميجابكسل ومستشعر عمق 2 ميجابكسل. في المقدمة ، سترى مستشعر 5 ميجابكسل يستخدم لتسجيل صور سيلفي وإجراء مكالمات فيديو.

يجب أن تكون الميزات الأخرى لهذا الجهاز مجهزة بمستشعر الإصبع ، ومكبر صوت قوي ، ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 مم ، ونظام تشغيل يعمل بنظام Android 11 ، وبطارية 5000 مللي أمبير في الساعة ؛ كما يدعم الجهاز تقنية الشحن السريع بقدرة 15 وات. يمكن وصف قدرات الاتصال لهذا الجهاز على أنها شبكة 5G أقل من 6 جيجاهرتز وشبكة Wi-Fi مزدوجة النطاق وبلوتوث ومنفذ من النوع C.