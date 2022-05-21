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اعلان سعر Samsung Galaxy A13 5G في أوروبا

محمد خالد 21 مايو 2022
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اعلان سعر Samsung Galaxy A13 5G في أوروبا

في ديسمبر 2021 ، كشفت شركة التكنولوجيا الكورية الجنوبية العملاقة عن هاتفها الذكي Samsung Galaxy A13 5G كهاتف ذكي منخفض التكلفة في السوق الأمريكية. في الآونة الأخيرة ، شوهد هذا الجهاز في قائمة Google Play ، مما يشير إلى الإصدار المبكر للمنتج في الأسواق الأوروبية.

وفقًا للتقارير المنشورة ، فقد تم تسريب سعر Galaxy A13 5G في أوروبا. سيكون الهاتف الذكي منخفض التكلفة 5G متاحًا مقابل 179 يورو للطراز مع 3 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 32 جيجابايت من التخزين الداخلي ، وفقًا للتقارير الإخبارية. سيكون متاحًا أيضًا مقابل 209 يورو لذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بسعة 4 جيجا بايت وذاكرة التخزين 64 جيجا بايت ، ولكن مقابل 239 يورو لذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بسعة 4 جيجا بايت وذاكرة التخزين الداخلية 128 جيجا بايت. بناءً على المعلومات المنشورة ، يمكن القول أن هذا الجهاز سيكون متوفرًا بثلاثة ألوان مختلفة: الأسود والأزرق والأبيض.

اعلان سعر Samsung Galaxy A13 5G في أوروبا

المواصفات الفنية لجهاز Samsung Galaxy A13 5G

سيحتوي Samsung Galaxy A13 5G على شاشة LCD مقاس 6.5 بوصة بدقة 720 × 1600 بكسل ، ومعدل تحديث 90 هرتز ، وتصميم Infinity-V. يتلقى هذا الجهاز طاقته من معالج MediaTek Dimensity 700 الرئيسي. يأتي هاتف Samsung الجديد ذو الأسعار المعقولة أيضًا مزودًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) تصل إلى 4 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت في الولايات المتحدة. ومع ذلك ، يُقال أن الطراز الأوروبي سيكون متاحًا بحد أقصى 128 جيجابايت للتخزين الداخلي. لا تنس أن هذا الجهاز سيدعم microSD و NFC.

سيتم تجهيز الهاتف الذكي الجديد Samsung Galaxy A13 5G بكاميرا مزدوجة في الخلف مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل ومستشعر ماكرو 2 ميجابكسل ومستشعر عمق 2 ميجابكسل. في المقدمة ، سترى مستشعر 5 ميجابكسل يستخدم لتسجيل صور سيلفي وإجراء مكالمات فيديو.

يجب أن تكون الميزات الأخرى لهذا الجهاز مجهزة بمستشعر الإصبع ، ومكبر صوت قوي ، ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 مم ، ونظام تشغيل يعمل بنظام Android 11 ، وبطارية 5000 مللي أمبير في الساعة ؛ كما يدعم الجهاز تقنية الشحن السريع بقدرة 15 وات. يمكن وصف قدرات الاتصال لهذا الجهاز على أنها شبكة 5G أقل من 6 جيجاهرتز وشبكة Wi-Fi مزدوجة النطاق وبلوتوث ومنفذ من النوع C.

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