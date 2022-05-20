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تويتر تختبر تبويب الغرف الصوتية (Spaces) على نظام الأندرويد

محمد خالد 20 مايو 2022
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تويتر تختبر تبويب الغرف الصوتية (Spaces) على نظام الأندرويد

في الخريف الماضي ، بدأ تويتر في اختبار علامة تبويب الغرف الصوتية (Spaces) مخصصة لإصدار iOS تسمح علامة التبويب ، كما يمكنك تخمينها على الأرجح حتى إذا لم يكن لديك جهاز iPhone ، للمستخدمين بمشاهدة قائمة منسقة بغرف الصوت الحي النشطة ، مع خيار تصفيتها بناءً على اهتماماتك.

يوم الأربعاء ، أعلن موقع تويتر عن توسيع نطاق الاختبار ليشمل مستخدمي أندرويد. إذا كان لديك حق الوصول إلى الإصدار التجريبي ، فيمكنك فتح علامة التبويب الغرف الصوتية (Spaces) بالنقر فوق أيقونة الميكروفون المضافة حديثًا في الجزء السفلي من الواجهة. كما كان من قبل ، فإن علامة التبويب متاحة باللغة الإنجليزية فقط في الوقت الحالي.

 

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