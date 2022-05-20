تويتر تختبر تبويب الغرف الصوتية (Spaces) على نظام الأندرويد

في الخريف الماضي ، بدأ تويتر في اختبار علامة تبويب الغرف الصوتية (Spaces) مخصصة لإصدار iOS تسمح علامة التبويب ، كما يمكنك تخمينها على الأرجح حتى إذا لم يكن لديك جهاز iPhone ، للمستخدمين بمشاهدة قائمة منسقة بغرف الصوت الحي النشطة ، مع خيار تصفيتها بناءً على اهتماماتك.

Spaces let you be a part of live audio conversations, from anywhere. To help you discover popular Spaces from around the world and search for ones about your interests, we’re testing a Spaces tab –– available on Android and iOS in English only for now. pic.twitter.com/Ru9PaxDonT — Twitter Support (@TwitterSupport) May 18, 2022

يوم الأربعاء ، أعلن موقع تويتر عن توسيع نطاق الاختبار ليشمل مستخدمي أندرويد. إذا كان لديك حق الوصول إلى الإصدار التجريبي ، فيمكنك فتح علامة التبويب الغرف الصوتية (Spaces) بالنقر فوق أيقونة الميكروفون المضافة حديثًا في الجزء السفلي من الواجهة. كما كان من قبل ، فإن علامة التبويب متاحة باللغة الإنجليزية فقط في الوقت الحالي.