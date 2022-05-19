يحول المنتج الإعلاني الجديد من TikTok مقاطع الفيديو الأفضل أداءً إلى إعلانات

أعلن عملاق مشاركة الفيديو مؤخرًا عن إطلاقه Branded Mission ، أحدث منتج إعلاني لـ TikTok يسمح للعلامات التجارية بالتعاون مع المبدعين للمشاركة في إنشاء محتوى ذي علامة تجارية بسهولة.

يقتصر أحدث منتج إعلاني لـ TikTok على مستخدمي TikTok الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فما فوق.

مهمة TikTok ذات العلامات التجارية – نظرة أعمق

وفقًا لإعلان TikTok ، فإن Branded Mission هو أول حل إعلان في الصناعة يمكّن المعلنين من جمع المحتوى الأصيل من منشئي TikTok ، وتحويل مقاطع الفيديو عالية الأداء إلى إعلانات ، وتحسين تقارب العلامة التجارية مع ظهور الوسائط.

على هذا النحو ، تعمل Branded Mission كمشاركة ثنائية الاتجاه بين العلامات التجارية والمبدعين تسمح لأعضاء مجتمع TikTok بالمشاركة بشكل إبداعي في الإعلانات التي تشكل جزءًا من حملة العلامة التجارية وتساعد العلامات التجارية على اكتشاف منشئي محتوى آخرين على منصة TikTok لمشاركة الفيديو.

يمكن تحويل مقاطع الفيديو الأفضل أداءً على TikTok إلى إعلانات بفضل أحدث منتجاتها الإعلانية.

وبشكل أكثر تحديدًا ، يمكن للمعلنين الذين يستخدمون TikTok’s Branded Mission إشراك مجتمع TikTok للمشاركة في الحملات ذات العلامات التجارية من خلال تطوير موجز وإصداره لمجتمع منشئي TikTok لتحليله والمشاركة.

بمجرد قبول منشئ محتوى TikTok موجز العلامة التجارية ، سيحتاجون إلى نشر مقطع فيديو بعد هذا الموجز للمشاركة في المهمة ذات العلامات التجارية. ستفحص العلامة التجارية المعنية هذا الفيديو ، حيث تختار مقاطع الفيديو الإبداعية الأصلية المفضلة لديها وتضخيمها من خلال زيارات الإعلانات المروجة.

أخيرًا ، تتمتع Branded Mission الآن بمزيد من الفرص لاكتشاف الاتجاهات داخل منصة TikTok والتفاعل مع نظامها البيئي الواسع لمنشئي المحتوى من مختلف الإبداع والمواهب. ومع ذلك ، يجب أن يكون منشئو TikTok يبلغون من العمر 18 عامًا على الأقل وأن يكون لديهم أكثر من 1،000 متابع ليكونوا مؤهلين للمشاركة في Branded Mission.

قال TikTok إن المبدعين المشاركين في Branded Mission واختيار إنشاءهم بواسطة علامة تجارية سيحصلون على مدفوعات نقدية ويعززون حركة المرور بفضل العلامة التجارية التي تختارها للترويج لحركة مرور الإعلانات.

بالإضافة إلى ذلك ، ستعرض كل صفحة Branded Mission فرصة الكسب المحتملة حتى يتمكن المنشئون من تحديد ما إذا كانوا يريدون المشاركة في واحدة أم لا.

قالت TikTok في إعلانها: “لقد رأينا كيف تفتح TikTok فرصًا حقيقية للمبدعين والعلامات التجارية من خلال قوة الاكتشاف ، وسنواصل التعلم من المبدعين وتطوير منتجاتنا في الأسواق المتاحة لتوفير تجربة قيمة لمجتمعنا” .

قالت شركة Tech Crunch في مقالها إن TikTok’s Branded Mission قيد الاختبار التجريبي وهي متاحة للعلامات التجارية في أكثر من عشرة أسواق ، مضيفة أن المنتج الإعلاني سيكون متاحًا في أسواق إضافية في وقت لاحق في عام 2022.