آبل في مشكلة مرة أخرى: سماعات Airpods تتلف سمع صبي يبلغ من العمر 12 عامًا بشكل دائم

أصبح عملاق التكنولوجيا ومقره كوبرتينو مؤخرًا هدفًا لدعوى قضائية لتمزيق طبلة أذن لطفل يبلغ من العمر 12 عامًا كان يرتدي AirPods عندما تم إصدار تنبيه Amber بصوت عالٍ ، وفقًا لتقرير حديث لرويترز.

لم تصدر الشركة بعد بيانًا يتناول الدعوى القضائية ووالدي الطفل البالغ من العمر 12 عامًا.

تفاصيل الحادث والدعوى القضائية الخاصة بشركة آبل

وفقًا لشكوى كارلوس جوردوا وأرياني رييس ، فإن طفلهما البالغ من العمر 12 عامًا ، والمعروف باسم بي جي. في الشكوى ، تلقي تنبيه Amber على جهاز iOS الخاص بهم أثناء تشغيل AirPods. ومع ذلك ، كان مستوى صوت التنبيه مرتفعًا جدًا بالنسبة للأذن اليمنى لـبي ، مما أدى إلى إصابة الطفل بكسر في طبلة الأذن اليمنى وتلف قوقعة الأذن بعد تنبيه Amber.

وصف والدا الطفل الصوت الصادر عن Amber Alert بأنه مستوى صوت “محطم للأذن”. كما زعموا أن AirPods بي جي. كان ، على وجه التحديد AirPod الأيمن الخاص به ، معيبًا لأنه فشل في تقليل أو تقييد حجم الإشعارات و / أو التنبيهات تلقائيًا ، بما في ذلك تنبيهات Amber. كما ذكروا أن شركة آبل فشلت في تضمين أي نوع من التحذير بغض النظر عن مدى ملاءمتها للعيوب المذكورة سابقًا.

تتم مقاضاة شركة آبل مقابل 75000 دولار بسبب الإهمال الجسيم والاحتيال.

إذا وجدت محكمة قانونية أن شركة آبل مذنبة بالإهمال والاحتيال وإنتاج أجهزة AirPods “معيبة” ، حسب Macrumors ، فسيتعين عليها دفع رسوم بي جي ووالديه ما مجموعه 75000 دولار ، باستثناء الفوائد والتكاليف.

ذكرت وكالة رويترز أن العائلة كانت على علم بأن آبل تعرف أن أجهزة AirPods الخاصة بها قامت بتشغيل “تنبيهات عالية للغاية” من الشكاوى عبر الإنترنت منذ عام 2019 من المستخدمين الذين أشاروا إلى أن AirPods لم يضبط مستوى صوت التنبيه لمطابقة الوسائط التي يتم تشغيلها في وقت وصول التنبيه.

تيج بارانجبي محامي الطفل، ذكر أن حياة بي جي “تغيرت بشدة لأن شركة آبل لم تقدم تحذيرًا بشأن مستويات الصوت في أجهزة AirPods ، مما أدى إلى فقدان سمع [بي جي] بشكل دائم.”

قال بارانجبي أيضًا أن إهمال شركة آبل المزعوم أثناء تصميم وتصنيع وتسويق AirPod “المعيب” ، بي جي عانى “إصابات كبيرة مؤقتة ودائمة ومستمرة وآلام ومعاناة وإعاقة وضعف في الماضي وسيستمر ذلك في المستقبل”.

وأضاف بارانجبي: “لقد فقد بي جي قدرته على عيش حياة طبيعية ، وسيواصل عيش حياة متضائلة في المستقبل”.

ما هي التنبيهات الكهرمانية – Amber ؟

يتم إصدار تنبيهات Amber ، والمعروفة أيضًا باسم تنبيهات اختطاف الأطفال ، من قبل وكالات إنفاذ القانون المحلية عندما يكون هناك اعتقاد معقول بحدوث اختطاف أو عندما يكون الطفل المختطف في خطر وشيك بإصابة جسدية خطيرة أو الوفاة وفقًا لموقع Amber Alert الرسمي.

تم إنشاء التنبيه في عام 1996 عندما تعاون مذيعو دالاس فورت وورث مع الشرطة المحلية لتطوير نظام إنذار مبكر للمساعدة في العثور على الأطفال المختطفين.

تم تسمية التحذير على اسم أمبر هاغرمان البالغة من العمر 9 سنوات ، التي اختطفت أثناء ركوب دراجتها في أرلينغتون ، تكساس ، ثم قُتلت بوحشية.