MIUI 13.5: مميزات جديدة قادمة في واجهة MIUI من شاومي

هناك الكثير من الميزات الجديدة في طريقك مع تحديث MIUI 13.5. مع تقديم واجهة MIUI 13 ، جلبت Xiaomi مجموعة كاملة من الميزات الجديدة إلى أجهزتك ، بما في ذلك الشريط الجانبي الجديد والأدوات والخلفيات والمزيد. الآن ، يتم تطوير ميزات MIUI 13.5 في تحديثات بيتا MIUI 13.

تتضمن بعض الميزات الجديدة الأكثر إثارة رسومًا متحركة جديدة وأيقونات إخبارية وواجهات جديدة ومركز تحكم معاد تصميمه. هناك أيضًا الكثير من التحسينات التي تتم في قطع الجهاز ، مثل تحسين إدارة البطارية وتحسينات الأداء. لذا ترقب تحديث MIUI 13.5 – فمن المؤكد أنه سيوفر الكثير من الميزات الجديدة والتحسينات لجهاز Xiaomi الخاص بك!

واجهة الاندرويد المخصصة MIUI التي تقدمها شاومي على هواتفها الذكية، تقدم بالفعل العديد من الميزات المفيدة للأجهزة ذات الشاشات الكبيرة.

تقدم واجهة MIUI على الجهاز اللوحي شاومي باد 5 مجموعة من الميزات المفيدة، مثل القدرة على فتح تطبيقات متعددة في النوافذ العائمة، ودعم عرض الشاشة المنقسمة، ومنصة الشاشة الرئيسية، والمزيد.

لحسن الحظ، شاومي تدرك أوجه القصور وتعمل على إضافة مجموعة من الميزات الجديدة في MIUI التي ستوفر للمستخدمين تجربة أفضل على الأجهزة اللوحية والأجهزة القابلة للطي.