يؤكد تقرير جديد أن شركة آبل تختبر أجهزة iPhone مع منافذ USB-C

وفقًا لمارك غورمان من Bloomberg ، تقوم آبل حاليًا باختبار أجهزة iPhone التي تحل محل موصل Lightning بمنفذ USB-C. يدعي غورمان أنه حتى لو قررت آبل المضي قدمًا في هذا التغيير ، فلن يحدث ذلك حتى عام 2023 على أقرب تقدير. قد يشير هذا إلى أن iPhone 15 سيكون أول USB-C iPhone يصل إلى أرفف المتاجر.

يمكن أن تصل أجهزة iPhone USB-C في عام 2023

يأتي تقرير Gurman بعد أيام قليلة من مشاركة المحلل Ming-Chi Kuo لأخبار مماثلة على تويتر. أوصلته الردود على أحد استطلاعات سلسلة التوريد الخاصة بـ Kuo إلى استنتاج مفاده أن آبل تخطط للتخلي عن Lightning لصالح USB-C على iPhone الذي يتم إطلاقه في النصف الثاني من عام 2023. سيكون هذا بلا شك iPhone 15.

هذه ليست المرة الأولى التي رأينا فيها شائعات حول قيام شركة آبل بهذا التغيير. في الواقع ، اعتمدت آبل بالفعل موصلات USB-C على iPad Pro و iPad Air و iPad mini. يبدو أنها كانت مجرد مسألة وقت قبل أن يتم تشغيل iPhone أيضًا.

يقول Gurman أن آبل تعمل أيضًا على محول من شأنه أن يسمح لأجهزة iPhone المستقبلية بالاتصال بالملحقات المصممة لموصل Lightning. بمعرفة شركة آبل.

يشير Gurman أيضًا إلى أن آبل كانت تعمل على iPhone بدون منفذ في السنوات الأخيرة. سيؤدي هذا إلى التخلص من الحاجة إلى أي كبلات شحن ، ولكن لا يبدو أن هناك شائعات أو تسريبات تشير إلى أن جهاز iPhone الذي لا يحمل منفذًا يكون جاهزًا في أي مكان.

لماذا تقوم شركة آبل بإجراء التبديل؟

إذا اختارت آبل بالفعل التخلي عن Lightning ، فسيكون لديها سيطرة أقل على سوق الملحقات. كما يلاحظ Gurman في تقريره ، فإن آبل تفرض رسومًا على صانعي الملحقات لاستخدام موصل Lightning وتجعلهم يخضعون لعملية موافقة صارمة. من المحتمل أن يمر كل هذا بعيدًا إذا انتقلت آبل إلى USB-C ، لأنها ليست تقنية مملوكة.

بالطبع ، من غير المحتمل أن تفكر آبل في مثل هذا التغيير الكبير لولا حقيقة أن أوروبا قد تجبر الشركة قريبًا على التخلص من Lightning.