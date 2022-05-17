OnePlus Nord 2T سيكون أول جهاز مزود بـ Dimensity 1300

لم يكشف OnePlus رسميًا عن جهاز Nord 2T ، ولكن يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول مستقبل الجهاز. كان الهاتف الذكي OnePlus Nord 2T موضع تكهنات كثيرة قبل إطلاقه في 19 مايو. أكدت الشركة أن الهاتف الذكي OnePlus الجديد سيتم تشغيله بواسطة شريحة MediaTek Dimensity 1300.

تم الكشف عن معالج MediaTek Dimensity 1300 في الأسابيع القليلة الماضية. من المتوقع أن يكون OnePlus Nord 2T أول جهاز يتوفر مع المعالج المذكور أعلاه ، معالج MediaTek Dimensity 1300 الذي يقدم تحسينات كبيرة على Dimensity 1200. يتم تصنيع كلا الرقائق من خلال عملية 6 نانومتر ، وتأتي الشريحة الجديدة بأربعة أنوية Cortex A-78 وأربعة نوى A55 ووحدة معالجة رسومات Mali-G77 MC9. سيتم أيضًا إنتاج المعالج الرئيسي MediaTek Dimensity 1300 باستخدام TSMC.

تم إصدار معلومات حول تقنية الشحن السريع 80 واط لهذا الجهاز وبطاريته 4500 مللي أمبير. ينص OnePlus على أنه يمكن إعادة شحن Nord 2T بسرعة خلال 15 دقيقة. سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل قبل الكشف الرسمي عن Nord 2T. من المتوقع أن تكون كاميرا الجهاز وإعدادات العرض متاحة قبل الكشف الرسمي.

هناك حاليًا شائعات ومعلومات حول كاميرا وشاشة OnePlus Nord 2T. تشير التقديرات إلى أن المستشعر الرئيسي يحتوي على 50 ميجابكسل مع ميزات رئيسية من الدرجة الأولى. يمكن أن يوفر مستشعر عريض 8 ميجابكسل ومستشعر ماكرو 2 ميجابكسل ومستشعر سيلفي 32 ميجابكسل إمكانات جيدة. كما اتضح ، سيحتوي OnePlus الجديد على شاشة Full HD Plus مقاس 6.43 بوصة مع معدل تحديث يبلغ 90 هرتز. لا تتوفر معلومات إضافية حول هاتف OnePlus الجديد في الوقت الحالي ، بما في ذلك السعر ووقت الإطلاق.