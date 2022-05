رد البيت الأبيض على جيف بيزوس بعد الخلاف حول برنامج الدعم الاقتصادي الجديد

صعد مؤسس أمازون وثاني أغنى رجل في العالم ، جيف بيزوس ، يوم الجمعة ، حربًا كلامية استمرت أيامًا مع البيت الأبيض حول ما إذا كانت الشركات هي السبب الرئيسي لارتفاع التضخم.

ردّ البيت الأبيض في بيان رسمي على الانتقادات التي وجّهها مؤسس “أمازون” جيف بيزوس لخطة الحكومة الأميركية الجديدة بشأن برنامج الدعم الاقتصادي الجديد، الذي ستخصصه الولايات المتحدة لدعم الأميركيين، ويتضمن ضرائب إضافية على ثروات الأغنياء.

وبحسب بيانه إلى صحيفة “واشنطن بوست”، قال المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو باتيس، إنه “ليس من الغريب أن يقوم أحد أغنى الأشخاص على وجه الأرض برفض الأجندة الاقتصادية التي تستهدف دعم الطبقة المتوسطة، ومواجهة التضخم عبر فرض ضرائب إضافية على الأغنياء والشركات”.

كما ألمح بايتس إلى أن تغريدة “بيزوس” الرافضة للبرنامج الاقتصادي الجديد “جاءت بعد لقاء الرئيس جو بايدن بمجموعة من منظمي الحركات والاتحادات العمالية، ومن بينهم موظفون بأمازون”.

Look, a squirrel! This is the White House’s statement about my recent tweets. They understandably want to muddy the topic. They know inflation hurts the neediest the most. But unions aren’t causing inflation and neither are wealthy people. Remember the Administration tried… pic.twitter.com/GaMb3Kiu72

— Jeff Bezos (@JeffBezos) May 16, 2022